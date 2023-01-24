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Об итогах деятельности гражданской обороны в 2022 году доложил начальник ГУ МЧС СО Олег Бойко.
В регионе подвели итоги работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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В регионе подвели итоги работы системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

24 января 2023 19:03
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Об итогах деятельности гражданской обороны в 2022 году доложил начальник ГУ МЧС СО Олег Бойко.

Совещание по подведению итогов и постановке задач на текущий год провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Владиславович Кудряшов.

С докладом об итогах деятельности гражданской обороны в 2022 году и постановке задач на 2023 год выступил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Васильевич Бойко.

Олег Васильевич доложил, что в прошлом году в регионе было ликвидировано 7 чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в результате которых нарушались условия жизнедеятельности населения (в 2021 году таких ситуаций было 10). Реагирование органов управления, сил функциональных и территориальной подсистем РСЧС было своевременным и достаточным, что позволило минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций.

Под постоянным контролем находилась обстановка в паводковый период, были выполнены все необходимые мероприятия по защите населения и территорий.

На водных объектах Самарской области сократилось количество происшествий, на 24% снизилось количество случаев гибели людей на воде. Большинство несчастных случаев произошло в необорудованных, запрещённых для купания местах. Основными причинами названы купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение мер безопасности при купании и во время рыбной ловли, отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых.

В 2022 году значительно снизилось количество пожаров (всего произошло 5926 пожаров, снижение по сравнению с 2021 годом составило 42,2%).

В ходе пожароопасного периода 2022 года на территории Самарской области зарегистрирован 931 случай загорания сухой травянистой растительности (количество случаев уменьшилось на 74,3%). За нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивых остатков, сжигания мусора, а также разведения костров органами надзорной деятельности МЧС России составлен 101 протокол об административных правонарушениях, органами местного самоуправления - 967 протоколов.

На совещании также проанализировали работу добровольной пожарной охраны. Всего на территории Самарской области создано 158 добровольных пожарных команд, численностью 652 человека, и 371 добровольная пожарная дружина (10256 человек).

Добровольные пожарные команды привлекались к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ 675 раз, что составляет 12,3% от общего количества пожаров, из них самостоятельно потушено 64 пожара. Было отмечено, что наиболее часто добровольцы привлекаются на тушение пожаров в населённых пунктах.

В рамках совещания состоялось награждение организаций Самарской области Благодарственным письмом МЧС России и дипломом Главного управления МЧС России по Нижегородской области за результаты в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях, организациях и в субъектах Приволжского федерального округа в 2022 году, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

 

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