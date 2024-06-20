В регионе поддерживают молодых специалистов востребованных профессий

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В Самарской области молодые специалисты, завершившие обучение и трудоустроившиеся по востребованной профессии, получают региональные меры поддержки. Мер поддержки несколько: денежная выплата за каждый отработанный год, частичная компенсация затрат на получение высшего или дополнительного профобразования, на научно-исследовательскую деятельность, на найм жилого помещения, на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.



В настоящее время в перечне востребованных 74 профессии в сферах машиностроения, металлообработки, нефтехимии, лесного хозяйства, легкой промышленности, воздушного и железнодорожного транспорта, судостроения, здравоохранения. С полным списком востребованных профессий и перечнем мер поддержки можно ознакомиться на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.



Инженер-технолог Кировского трамвайного депо МП г.о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Миронов уже пользуется мерами поддержки. «Мне с детства нравилась сфера железнодорожного транспорта, поэтому пошел учиться в университет. О мерах поддержки узнал от специалиста центра занятости, который мне позвонил и проконсультировал. Все документы я собрал быстро и без проблем. Получил выплату. На предприятии я почти два года, работа интересная, разнообразная, хороший коллектив. Если и возникают какие-то вопросы, то всегда есть люди, которые тебе помогут и подскажут», -поделился Александр.



Инженерные специальности на предприятии востребованы, много работников предпенсионного возраста, и работодатель сотрудничает с учебными учреждениями и службой занятости, чтобы привлечь необходимые кадры. «Нам сейчас требуются инженерно-технические специалисты среднего звена, мастера, технологи, инженеры-электронщики, - рассказал Виктор Казаев, главный инженер Кировского трамвайного депо. - Тесно работаем с университетом путей сообщения, приглашаем студентов на практику. Привлекаем молодежь. И конечно, важно, что у молодых специалистов есть возможность получить поддержку от региона, это помогает закрепить их на предприятии».



Узнать подробнее о мерах поддержки и подать заявление на выплаты можно онлайн через региональный портал государственных услуг.

Фото предоставлено министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области