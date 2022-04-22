В регионе осуществляют свою деятельность 138 добровольных народных дружин

73

За первые три месяца 2022 года с участием народных дружинников выявлено и пресечено более 1600 административных правонарушений.

На сегодняшний день в губернии осуществляют свою деятельность 138 добровольных народных дружин общей численностью свыше двух тысяч человек, в том числе 8 народных дружин из числа членов казачьих обществ.

Представители ДНД принимают участие в проведении профилактических (рейдовых) мероприятий совместно с участковыми уполномоченными полиции, инспекторами ПДН и сотрудниками других служб, в проведении массовых мероприятий (культурно-зрелищных, спортивных и других), в совместной работе с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции в составе пеших нарядов и на стационарных постах полиции.

За первые три месяца 2022 года с участием народных дружинников выявлено и пресечено более 1600 административных правонарушений, доставлено в ОВД по подозрению в совершении преступлений 149 граждан. Совместно с участковыми уполномоченными полиции по месту жительства проверено более 2400 лиц, состоящих на профилактических учетах, проведено около 5000 профилактических бесед с гражданами.

В указанный период текущего года народные дружинники принимали участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении 230 массовых мероприятий.

Представители общественности в рамках соглашения с Самарской региональной общественной организацией «Союз потребителей» оказывают содействие в пресечении административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

За первых три месяца 2022 года по поступившим сообщениям граждан проведено 63 проверки объектов торговли, осуществляющих реализацию алкогольной продукции. Выявлено 56 административных правонарушений, из оборота изъято 2203,1 литров алкогольной продукции на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Также представители общественных движений правоохранительной направленности помогают сотрудникам Госавтоинспекции выявлять нарушителей на дорогах области. С января по март 2022 года выявлено 29 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и 4 водителя, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии повторно в течение года. К административной ответственности за различные нарушения ПДД по информации, полученной от общественников, привлечено 49 водителей.

Правительством Самарской области и территориальными органами местного самоуправления уделяется большое внимание вопросу социальной поддержки членов народных дружин, в том числе их премирования за оказанное содействие правоохранительным органам и органам местного самоуправления в охране общественного порядка.

Граждан, желающих оказывать содействие сотрудникам полиции в обеспечении охраны общественного порядка на возмездной (платной) основе, по вопросам вступления в народные дружины просьба обращаться на сайт ГУ МВД России по Самарской области в раздел «Добровольные народные дружины».

Фото: ГУ МВД СО