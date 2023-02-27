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В регионе общественные инициативы получают поддержку Фонда президентских грантов

27 февраля 2023 17:02
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До 15 марта продлится прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе президентских грантов 2023 года.

До 15 марта продлится прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе президентских грантов 2023 года. В конкурсе Фонда президентских грантов могут участвовать НКО, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2022 года. Итоги конкурса будут подведены до 16 июня. Приступить к реализации поддержанных проектов победители конкурса смогут с 1 июля.

По итогам первого конкурса президентских грантов 2023 года 74 НКО из Самарской области стали победителями и получат 125,2 млн рублей на реализацию своих проектов.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Благодаря проводимой системной работе регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда президентских грантов, по числу победителей и объёмам получаемой поддержки. За последние пять лет 742 проекта социально ориентированных НКО получили гранты на реализацию. В конце прошлого года Самарская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора.

«Нам удалось вывести Самарскую область в десятку лучших российских регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, по активности участия НКО в грантовых конкурсах и объему привлекаемых средств на реализацию социально значимых общественных проектов. Поддержка социально ориентированных НКО в Самарской области осуществляется на всех уровнях, начиная от Губернатора и до муниципалитетов», - говорит руководитель ресурсного центра «ТОС Самарской области» Маргарита Семина.

Сегодня НКО поддерживаются в различных направлениях деятельности. На средства грантов реализуются проекты в сфере социальной политики, пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей, экологии и бережного отношения к природе, развития спорта, культуры и искусства, туристической инфраструктуры.

Так, например, неоднократным победителем конкурсов становилась АНОО «Солнечный круг». Специалисты организации помогают семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития. Среди получателей такой помощи семьи Самары, Жигулевска, Новокуйбышевска, Кинеля, Тольятти, Отрадного, Сызрани, Чапаевска, Большеглушицкого, Клявлинского, Сергиевского, Исаклинского районов. Самарский центр «Ты не одна» помогает одиноким женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся без жилья, выйти из трудной жизненной ситуации. Самарское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» проводит учебно-тренировочные сборы для военно-патриотических объединений «Отчизны верные сыны», молодежный спортивно-технический клуб «Контур» реализует проект «Руки дружбы» по развитию спортивного ориентирования. В Тольятти городская общественная организаций «Ассоциация учащейся молодежи» получила поддержку в реализации проекта «дВИЖУ будущее». Продолжается проект «Сообщество "Том Сойер Фест" - 2023: «От ярмарки домов к ярмарке кварталов», который получил распространение в других регионах России.

В Самарской области ряд проектов реализуют ТОСы, например, в рамках направления «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» ТОС «Возрождение» Промышленного района Самары реализует проект «Спортивное детство», ТОС «16 микрорайон» Кировского района Самары – «Школа плавания для детей» и другие примеры.

В первом конкурсе 2023 года получили поддержку проекты «Семейный лагерь «Ты НЕ один в тишине» для детей с нарушением слуха (Самара), детской театральной студии «Говорушка» по социализации детей с общим недоразвитием речи (Нефтегорск), «Помогая другим, спасаем себя» по адаптации к нормам общественной жизни людей, победивших зависимость (Сызрань), «ЭкоЛогика» по популяризации раздельного сбора отходов среди школьников (Тольятти) и другие.

Особую актуальность получила работа некоммерческих, добровольческих и волонтерских организаций во взаимодействии с органами власти по поддержке жителей Донбасса, военнослужащих, участвующих в СВО, и их семьей.

«Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - подчеркнул в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

Особое внимание вопросам оказания всесторонней помощи военнослужащим и их родным и близким уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Среди победителей первого конкурса есть ряд проектов, направленных на оказание помощи семьям участников СВО. Это проекты «Центр правовой помощи семьям мобилизованных», в рамках которого семьи военнослужащих смогут получать экстренную и постоянную юридическую поддержку, «Шьем добро нашим» по обучению женщин рукоделию и оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, проект «Антикризисная поддержка семей мобилизованных граждан» ассоциации «Среда обитания» по укреплению здоровья родителей, жён и детей участников СВО и другие.

Вся информация об условиях участия во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года опубликована на сайте фонда. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки.

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