В регионе общественные инициативы получают поддержку Фонда президентских грантов

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До 15 марта продлится прием заявок от некоммерческих организаций для участия во втором конкурсе президентских грантов 2023 года. В конкурсе Фонда президентских грантов могут участвовать НКО, зарегистрированные не позднее 15 сентября 2022 года. Итоги конкурса будут подведены до 16 июня. Приступить к реализации поддержанных проектов победители конкурса смогут с 1 июля.

По итогам первого конкурса президентских грантов 2023 года 74 НКО из Самарской области стали победителями и получат 125,2 млн рублей на реализацию своих проектов.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создана система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах. Благодаря проводимой системной работе регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству заявок на конкурсы Фонда президентских грантов, по числу победителей и объёмам получаемой поддержки. За последние пять лет 742 проекта социально ориентированных НКО получили гранты на реализацию. В конце прошлого года Самарская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по уровню и качеству развития некоммерческого сектора.

«Нам удалось вывести Самарскую область в десятку лучших российских регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, по активности участия НКО в грантовых конкурсах и объему привлекаемых средств на реализацию социально значимых общественных проектов. Поддержка социально ориентированных НКО в Самарской области осуществляется на всех уровнях, начиная от Губернатора и до муниципалитетов», - говорит руководитель ресурсного центра «ТОС Самарской области» Маргарита Семина.

Сегодня НКО поддерживаются в различных направлениях деятельности. На средства грантов реализуются проекты в сфере социальной политики, пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей, экологии и бережного отношения к природе, развития спорта, культуры и искусства, туристической инфраструктуры.

Так, например, неоднократным победителем конкурсов становилась АНОО «Солнечный круг». Специалисты организации помогают семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития. Среди получателей такой помощи семьи Самары, Жигулевска, Новокуйбышевска, Кинеля, Тольятти, Отрадного, Сызрани, Чапаевска, Большеглушицкого, Клявлинского, Сергиевского, Исаклинского районов. Самарский центр «Ты не одна» помогает одиноким женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся без жилья, выйти из трудной жизненной ситуации. Самарское региональное отделение ВОД «Волонтеры Победы» проводит учебно-тренировочные сборы для военно-патриотических объединений «Отчизны верные сыны», молодежный спортивно-технический клуб «Контур» реализует проект «Руки дружбы» по развитию спортивного ориентирования. В Тольятти городская общественная организаций «Ассоциация учащейся молодежи» получила поддержку в реализации проекта «дВИЖУ будущее». Продолжается проект «Сообщество "Том Сойер Фест" - 2023: «От ярмарки домов к ярмарке кварталов», который получил распространение в других регионах России.

В Самарской области ряд проектов реализуют ТОСы, например, в рамках направления «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» ТОС «Возрождение» Промышленного района Самары реализует проект «Спортивное детство», ТОС «16 микрорайон» Кировского района Самары – «Школа плавания для детей» и другие примеры.

В первом конкурсе 2023 года получили поддержку проекты «Семейный лагерь «Ты НЕ один в тишине» для детей с нарушением слуха (Самара), детской театральной студии «Говорушка» по социализации детей с общим недоразвитием речи (Нефтегорск), «Помогая другим, спасаем себя» по адаптации к нормам общественной жизни людей, победивших зависимость (Сызрань), «ЭкоЛогика» по популяризации раздельного сбора отходов среди школьников (Тольятти) и другие.

Особую актуальность получила работа некоммерческих, добровольческих и волонтерских организаций во взаимодействии с органами власти по поддержке жителей Донбасса, военнослужащих, участвующих в СВО, и их семьей.

«Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почётом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты», - подчеркнул в Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин.

Особое внимание вопросам оказания всесторонней помощи военнослужащим и их родным и близким уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Среди победителей первого конкурса есть ряд проектов, направленных на оказание помощи семьям участников СВО. Это проекты «Центр правовой помощи семьям мобилизованных», в рамках которого семьи военнослужащих смогут получать экстренную и постоянную юридическую поддержку, «Шьем добро нашим» по обучению женщин рукоделию и оказанию помощи военнослужащим, находящимся в зоне СВО, проект «Антикризисная поддержка семей мобилизованных граждан» ассоциации «Среда обитания» по укреплению здоровья родителей, жён и детей участников СВО и другие.

Вся информация об условиях участия во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2023 года опубликована на сайте фонда. Ответы на основные вопросы можно найти в центре поддержки.