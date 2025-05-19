В региональном управлении Росгвардии обсудили вопросы безопасности образовательных объектов

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В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области под председательством полковника полиции Александра Ноздринова состоялось заседание координационного совета по вопросам частной охранной деятельности. В мероприятии приняли участие представители органов внутренних дел, регионального правительства, администрации Самары, руководители ЧОО.

Одним из рассматриваемых вопросов стало обеспечение безопасности образовательной сферы – это направление является одним из приоритетных для подразделений ЛРР. Сотрудники Росгвардии озвучили наиболее характерные нарушения лицензионных требований, которые выявлялись ими в рамках контрольных мероприятий на объектах образования, и наметили пути решения существующих проблем. Председатель Самарского регионального отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур (РООР ФКЦ «Самара») Николай Рудаков предложил обсудить вопросы антитеррористической защищенности объектов образовательной отрасли на расширенном совещании с приглашением представителей всех заинтересованных ведомств.

Вторым важным вопросом стало обеспечение безопасности объектов массового отдыха и оздоровления детей в период предстоящего летнего сезона. На территории региона запланировано функционирование 176 объектов летнего отдыха. Все объекты этой категории подвергнутся проверкам не только со стороны сотрудников Росгвардии, но также органов внутренних дел и прокуратуры.

Кроме того, на совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности в период проведения в учебных заведениях «последних звонков». В финальной части мероприятия начальник ЦЛРР Управления Росгвардии по Самарской области Александр Ноздринов ответил на вопросы присутствовавших руководителей ЧОО. Завершая заседание координационного совета, полковник полиции Ноздринов поблагодарил всех участников за плодотворную работу, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области