В регионах Поволжья на одну вакансию претендуют почти четыре соискателя

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала вакансии и резюме, размещенные в регионах Приволжского федерального округа в феврале, и выяснила, где наблюдается самая высокая и самая низкая конкуренция за рабочие места.

В среднем в ПФО на одну вакансию приходится 3,8 резюме[1], что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. При этом по России в целом конкуренция среди соискателей выше – 4,3 резюме на вакансию.

«У жителей Поволжья в среднем больше выбор возможных мест для трудоустройства. Кадровый голод в большинстве регионов ПФО сегодня более явный, нежели в среднем по России. Ситуация хорошо иллюстрирует региональную сегментацию рынка труда. Регионы, в которых сегодня наблюдается наиболее высокая конкуренция за рабочие места – это Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Но чем восточнее мы продвигаемся, тем заметнее дефицит кадров и проще трудоустройство. На устойчивость рынка вакансий в Поволжье влияет высокая концентрация производственных предприятий и развитое сельское хозяйство. Эти отрасли сегодня остро нуждаются в людях», - комментирует Анна Осипова, координатор региональной PR-службы hh.ru.

Среди регионов Приволжского ФО также наблюдаются существенные отличия: так, наиболее острый дефицит кадров зафиксирован в Кировской области (всего 3,1 резюме на вакансию), Нижегородской области и Чувашской Республике (по 3,2).

Самая высокая конкуренция в ПФО наблюдается в Оренбургской области – 4,9 резюме на вакансию, что максимально близко к оптимальным показателям. То есть, рынок труда этого региона сегодня самый сбалансированный в Поволжье, хотя ряд сфер все-таки испытывает кадровый голод.

«Общий дефицит кадров имеет несколько причин. Во-первых, сказываются последствия демографического кризиса 1990-х годов: сегодня и страна в целом, и конкретно Урал переживают последствия низкой рождаемости того периода. Трудоспособное население в России стареет и сокращается – данные Росстат это подтверждают. В последний год ситуация дополнительно усложнилась на фоне релокации и мобилизации. Во-вторых, есть существенный диссонанс между потребностями работодателей и предложением соискателей. У бизнеса сегодня очень высок спрос на квалифицированных рабочих и производственников, на линейный персонал, причем потребность постоянно растет. Но такие специальности не пользуются популярностью у соискателей. Как итог – недостаточное количество людей с необходимым образованием и с желанием работать на подобных позициях», - добавляет Анна Осипова.