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В ПВГУС завершила обучение компьютерной грамотности группа слушателей серебряного возраста

12 мая 2022 14:38
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В скором времени планируется провести обучение для нового потока.

В Поволжском государственном университете сервиса завершила обучение компьютерной грамотности первая в 2022 году группа людей старшего возраста. Сертификаты об окончании курсов получили 20 пенсионеров. 

Бесплатные курсы «Основы компьютерной грамотности» для пенсионеров проводятся по трехстороннему соглашению между вузом, общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России» и Самарским региональным отделением Союза. Средства выделяет федеральный центр «Союза пенсионеров России». Курсы успешно проводятся в Университете сервиса с 2020 года. 

Обучение занимает около месяца. В аудиториях университета слушатели знакомятся с работой в текстовом редакторе Word, учатся пользоваться Скайпом, работать на порталах Госуслуг, Пенсионного фонда России, ГИС ЖКХ, Банки-онлайн, осваивают электронную регистрацию, знакомятся с работой с «облаком» и учатся пользоваться соцсетями. 

Светлана Сергеевна Павлова пришла на курсы, чтобы поднять свой уровень работы в Word. Она на пенсии, на общественных началах она помогает в проведении мероприятий Совету ветеранов спорта Центрального района Тольятти. «Поэтому мне приходится часто сталкиваться с написанием документов на компьютере, - рассказала Светлана Сергеевна. – У меня уже были начальные навыки работы с программой, но их не хватало. Курсы помогли разобраться с программой, лектор объяснял все очень корректно и грамотно всем, хотя были слушатели с разным уровнем, в том числе и с нуля. Я очень довольна, что прошла обучение».  

В ЦДО ПВГУС сообщили, что в скором времени планируется провести обучение для нового потока. Пока квота по числу слушателей точно не известна, но ожидается, что это будет не менее 20 человек.

 

Фото:   ПВГУС

 

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