В Промышленном районе Самары ограничат передвижение на велосипедах и СИМ 

В Самаре дополнен перечень улиц, где будет временно ограничено движение и парковка велосипедов и средств индивидуальной мобильности в связи с подготовкой и проведением Международного форума «Россия – спортивная держава». С начала суток 4 ноября и до конца суток 7 ноября ограничение будет действовать на следующих участках улично-дорожной сети:

- по ул. Ново-Вокзальной – от ул. Нагорной до ул. Вольской;

- по ул. Вольской – от ул. Ново-Вокзальной до ул. Александра Матросова;

- по ул. Александра Матросова – от ул. Вольской до ул. Нагорной;

- по ул. Нагорной – от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;

- по ул. Ставропольской – от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;

- по пр. Юных Пионеров – от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной;

- по ул. Сердобской – от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальной.

Фото: администрация Самары