В Приволжском районе сотрудники полиции провели профориентационное мероприятие со школьниками

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В преддверии 90-летия со дня образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России, в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением, старший инспектор ПДН Отдела МВД России по Приволжскому району старший лейтенант полиции Надежда Булдыжова встретилась с учащимися одной из районных школ.



В ходе мероприятия старший лейтенант полиции рассказала ребятам о работе своего подразделения, отметив, что основная цель сотрудников ПДН - это профилактика совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними.



Надежда Булдыжова разъяснила школьникам, какие существуют формы и методы работы с несовершеннолетними и их родителями, рассказала о взаимодействии с другими органами системы профилактики: комиссиями по делам несовершеннолетних при районных администрациях, органами опеки, социальной защиты, образовательными учреждениями.



Инспектор ПДН рассказала учащимся об особенностях работы в полиции, о качествах, которыми должен обладать кандидат на службу в органы внутренних дел и требованиях, необходимых для поступления в высшие учебные заведения системы МВД России.



В завершение мероприятия ребята поблагодарили сотрудника полиции за интересную и полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО