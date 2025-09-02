В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»

105

Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.

Поддержите Самарскую область: звоните по бесплатному номеру 8 (800) 301-50-23 и вводите номер 12. Голосовать можно только один раз, до 15 сентября.

Мурал уже появился в Новокуйбышевске. Теперь важно, чтобы именно наша работа вошла в число лучших!

Давайте вместе докажем, что за Самарской областью — и сила искусства, и память о подвигах предков!

Ознакомиться с работами можно на сайте фестиваля: formartpfo.ru/2025/final...

Реализация мурала «Хлеб и сталь Победы» проходит при содействии Самарских студенческих отрядов. Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Фото: организаторы фестиваля