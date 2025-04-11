В предстоящие выходные дни в регионе вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции

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С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 11 по 13 апреля текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

Основные мероприятия посвятят водителям, которые управляют автомобилем в состоянии опьянения.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Уважаемые жители Самарской области! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в подразделения Госавтоинспекции или 102.

Фото: ГАИ СО