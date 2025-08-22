В предстоящие выходные дни в регионе пройдут масштабные рейдовые мероприятия ГАИ СО

154

В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 22 по 24 августа текущего года, сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.

В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции.

Уважаемые жители Самарской области! Если вам стало известно, что автомобилем управляет водитель в состоянии опьянения, вы видите неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом в подразделения Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО