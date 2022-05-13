В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД

Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс пройдет с 17 по 27 июня 2022 года в Москве в Концертном зале имени П.И.Чайковского.
Дирижер Самарской филармонии Филиппо Десси прошел на I тур конкурса им. С.В.Рахманинова
Творческий вечер стилизован  под немногочисленные праздники 40-х годов ХХ века, а также предвоенные и послевоенные балы.
СОУНБ приглашает на бал в стиле вечеров 40-х годов ХХ века
Матч против "Ахмата" пройдет 14 мая на стадионе "Ахмат Арена".
«Крылья Советов» отправились в Грозный на матч против "Ахмата"
Решено, что объекты будут возводиться в рамках государственно-частного партнерства. Самарская область накопила большой опыт взаимодействия в этой сфере. 
"Российский экологический оператор" подтвердил финансирование самарских проектов по созданию мусоросортировочных комплексов
Полковник Владимир Артёмович Жога родился  26 мая 1993 в Донецке.
Юнармейский отряд из Тольятти назвали в честь Героя России – Владимира Жоги
Сегодня в СамГУПС состоялось открытие совместного студенческого бизнес-инкубатора, который станет составной частью инновационной экосистемы КбшЖД. 
На Куйбышевской железной дороге открыт студенческий бизнес-инкубатор 
Мероприятие организовано в целях эффективности нравственного и эстетического воспитания работников УИС.
Сотрудники УФСИН СО стали лауреатами фотоконкурса «Красота и мужество – 2022»
В рамках проекта на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры.
В губернии впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»: каждый может получить бесплатный билет 
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 65.79
-3.05
EUR 68.78
-3.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 
Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД

13 мая 2022 15:16
155
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 13 по 15 мая текущего года сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Одним из ключевых условий для преодоления сложившейся ситуации является формирование в обществе атмосферы нетерпимости к нетрезвому вождению, а также поддержка широкой общественности в противодействии подобным правонарушениям.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 112.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

 

Фото:   ГИБДД СО

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 Не забывайте, что вечера прохладные, обязательно берите с собой куртки/пледы.
11 мая 2022, 15:57
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 
 Не забывайте, что вечера прохладные, обязательно берите с собой куртки/пледы. Культура
621
Жители успевали не только отдыхать, но и подмечали недостатки работы местных администраций.
11 мая 2022, 14:50
Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  
Жители успевали не только отдыхать, но и подмечали недостатки работы местных администраций. Общество
563
В программе: концертные выступления действующих звонарей Тольятти, Самары, Волгограда.
11 мая 2022, 14:45
В Тольятти состоится фестиваль колокольных звонов - «Волжские звоны»
В программе: концертные выступления действующих звонарей Тольятти, Самары, Волгограда. Общество
605
  • Консультант плюс
В центре внимания
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
174
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
181
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
12 мая 2022  12:59
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
1648
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
12 мая 2022  12:54
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
434
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
11 мая 2022  13:47
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
588
Весь список