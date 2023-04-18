В преддверии начала весеннего призыва в Вооруженные Силы РФ в Самарской области состоится прямая телефонная линия

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В преддверии начала весеннего призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия



18 апреля 2023 г. с 14:00 до 15:00 часов в приемной Президента Российской Федерации в Самарской области состоится прямая телефонная линия.



Позвонив по номеру: (846) 333-06-40 жители региона смогут получить ответы специалистов на вопросы, касающиеся:

• сроков проведения весеннего призыва;

• отсрочки от срочной службы в ВС РФ;

• увеличения призывного возраста;

• а также другие вопросы.



В работе прямой телефонной линии примет Военный комиссар Самарской области.



Получить консультацию, а также узнать порядок обращений в приемную Президента Российской Федерации в Самарской области можно по телефону информационно-справочной службы:

(846) 242-00-00 (пн., вт., ср., чт., пт.) с 10:00 до 16:00 часов.