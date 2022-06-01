В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга

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По данным Авито Услуг с апреля по май этого года по сравнению с двумя месяцами накануне спрос на услуги по уборке вырос на 50% в Самаре. Жители региона активнее обращались к специалистам по генеральной уборке квартиры и дачи, по чистке мягкой мебели, ковров и окон, сдавали вещи в химчистку и вывозили мусор.

В преддверии лета жители страны решили заняться полноценной уборкой своего жилья, а чтобы не тратить на нее время и силы, потребители все чаще предпочитают делегировать такие заботы специалистам.

Так, только с апреля по май 2022 года по сравнению с двумя месяцами ранее спрос на услуги клинеров с Авито в Самаре вырос на 50%, а в показателях год к году — на 59%. Предложений от специалистов в регионе стало больше на 86% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Чистые окна

В топ самых востребованных среди россиян услуг вошла мойка окон. За два последних месяца в Самаре спрос на нее вырос на 113%, а предложений от исполнителей стало больше на 96%. Средняя цена по стране за чистку одного окна от специалистов начинается от 250 рублей, частные мастера предлагают свои услуги по ценам ниже среднерыночных.

Одежда

По окончании весеннего сезона россияне начали активнее сдавать одежду в химчистку. В Самаре спрос на такие услуги вырос на 82% по сравнению с периодом накануне. По стране предложений от специалистов за это же время стало больше на 10%.

При этом спрос в категории «Бытовые услуги» в Самаре за последний год увеличился на 25%, а по сравнению с показателями двумя месяцами ранее — на 23%.

Мебель и ковры

Еще одной востребованной услугой стала чистка ковров. Спрос в Самаре за два последних месяца вырос на 10%, а предложений по России стало больше на 23%. Средняя стоимость по стране не менялась с прошлого года и составила 150 рублей за один квадратный метр покрытия.

Также россияне обращаются за чисткой мягкой мебели в доме — за год спрос в Самаре вырос на 195%, а только за последние 2 месяца — на 74%. Предложений от исполнителей с Авито в России за год стало больше на 34%.

Чистый дом

Также потребители в преддверии лета проводят полную ревизию всех ненужных вещей в доме, поэтому растет спрос на услуги по вывозу мусора (+64% за 2 месяца в Самаре). Предложений как от частных лиц, так и от клининговых компаний, предоставляющих помощь, за два последних месяца в регионе стало больше на 25%.

В число востребованных в Самаре клининговых услуг также вошли уборка после ремонта (+56%) и генеральная уборка (+77%). Средняя цена по стране начинается от 500 рублей за комнату, а финальная стоимость зависит от площади квартиры и вида уборки: поддерживающая, простая или генеральная.

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