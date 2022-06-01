Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре накануне Международного дня защиты детей росгвардейцы провели день открытых дверей
В Самаре накануне Международного дня защиты детей росгвардейцы провели день открытых дверей
Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей
Самарские приставы помогли поймать двух взяткодателей
Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ
Управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» — «Институт регионального развития» провела «Научный кофе на набережной» НОЦ
треть россиян дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки
Треть россиян дают детям карманные деньги, чтобы привить базовые экономические навыки
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России
Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России
В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга
В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.61
-1.49
EUR 62.74
-1.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга

1 июня 2022 12:04
96
В преддверии лета в Самаре на 50% чаще обращались за услугами клининга

По данным Авито Услуг с апреля по май этого года по сравнению с двумя месяцами накануне спрос на услуги по уборке вырос на 50% в Самаре. Жители региона активнее обращались к специалистам по генеральной уборке квартиры и дачи, по чистке мягкой мебели, ковров и окон, сдавали вещи в химчистку и вывозили мусор.

В преддверии лета жители страны решили заняться полноценной уборкой своего жилья, а чтобы не тратить на нее время и силы, потребители все чаще предпочитают делегировать такие заботы специалистам.

Так, только с апреля по май 2022 года по сравнению с двумя месяцами ранее спрос на услуги клинеров с Авито в Самаре вырос на 50%, а в показателях год к году на 59%. Предложений от специалистов в регионе стало больше на 86% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

  • Чистые окна

В топ самых востребованных среди россиян услуг вошла мойка окон. За два последних месяца в Самаре спрос на нее вырос на 113%, а предложений от исполнителей стало больше на 96%. Средняя цена по стране за чистку одного окна от специалистов начинается от 250 рублей, частные мастера предлагают свои услуги по ценам ниже среднерыночных.

  • Одежда

По окончании весеннего сезона россияне начали активнее сдавать одежду в химчистку. В Самаре спрос на такие услуги вырос на 82% по сравнению с периодом накануне. По стране предложений от специалистов за это же время стало больше на 10%.

При этом спрос в категории «Бытовые услуги» в Самаре за последний год увеличился на 25%, а по сравнению с показателями двумя месяцами ранее на 23%.

  • Мебель и ковры

Еще одной востребованной услугой стала чистка ковров. Спрос в Самаре за два последних месяца вырос на 10%, а предложений по России стало больше на 23%. Средняя стоимость по стране не менялась с прошлого года и составила 150 рублей за один квадратный метр покрытия. 

Также россияне обращаются за чисткой мягкой мебели в доме — за год спрос в Самаре  вырос на 195%, а только за последние 2 месяца — на 74%. Предложений от исполнителей с Авито в России за год стало больше на 34%.

  • Чистый дом

Также потребители в преддверии лета проводят полную ревизию всех ненужных вещей в доме, поэтому растет спрос на услуги по вывозу мусора (+64% за 2 месяца в Самаре). Предложений как от частных лиц, так и от клининговых компаний, предоставляющих помощь, за два последних месяца в регионе стало больше на 25%.

В число востребованных в Самаре клининговых услуг также вошли уборка после ремонта (+56%) и генеральная уборка (+77%). Средняя цена по стране начинается от 500 рублей за комнату, а финальная стоимость зависит от площади квартиры и вида уборки: поддерживающая, простая или генеральная.

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
1 июня 2022  12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
36
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
1 июня 2022  11:55
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
86
в России также начинают действовать сразу несколько новых законов
1 июня 2022  09:21
В России также начинают действовать сразу несколько новых законов
181
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
486
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
31 мая 2022  13:04
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
532
Весь список