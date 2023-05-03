В преддверии Дня Победы в кадетской школе Самары открылся музей «Братство спецназа»

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Накануне Дня Победы в самарской школе «Кадет» №95, носящей имя нашего земляка, Героя России Евгения Золотухина, состоялось торжественное открытие музейного уголка «Братство спецназа».

Его экспозиция рассказывает об истории создания и развития специальных подразделений России. Экспонаты и фотографии повествуют о силах специальных операций Министерства обороны и спецназе ФСБ, других силовых ведомств. Отдельная страница выставки, посвящена специальным подразделениям, входящим в состав Росгвардии. Описаниям подвигов героев спецназа войск правопорядка - Дениса Лазутина, Алексея Блинкова и Евгения Золотухина, чье имя носит учебное заведение, посвящены отдельные стенды.

В церемонии торжественного открытия приняли участие, как ветераны, так и действующие сотрудники специальных подразделений Росгвардии. Они поздравили воспитанников школы Кадет с наступающим Днем Победы и пожелали им быть достойными памяти героев спецназа.