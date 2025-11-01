Я нашел ошибку
Главные новости:
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».

1 ноября 2025 15:29
134
Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии.

Россия – единая, могучая, бескрайняя и гостеприимная страна. Она протягивает руку дружбы всем народам, которые желают жить на ее земле в мире и согласии. А любой праздник в России не обходится без застолья, которое объединяет людей. Самые знаменитые блюда из произведений различных авторов были представлены на мероприятии.

«Словесные натюрморты» великих писателей захватили воображение не меньше, чем картины, написанные художниками, не уступая в своей яркости и вкусности. Отделы презентовали блюда из шутливых стихов Даниила Хармса и лирической поэзии Андрея Дементьева, прозвучали строки из романа «Война и мир» Л.Н.Толстого и «Князя Серебряного» А.К.Толстого, «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя, рассказов А.П.Чехова, сцен из произведений М.А.Булгакова «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» и, конечно, русских сказок. 

«Значение русской литературы для праздника День народного единства  нельзя переоценить, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Суздальцева. - Литература помогает нам глубже погрузиться в увлекательный мир истории России, почувствовать гордость за ее достижения и лучше понять значение праздника», сообщает пресс-служба  Управления Росреестра по Самарской области. 

 

Фото представлено пресс-службой  Управления Росреестра по Самарской области

