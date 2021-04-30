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В праздничные дни ГИБДД СО усиливает контроль за нетрезвыми водителями

30 апреля 2021 19:10
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На протяжении всех майский праздников сотрудники ГИБДД СО усилят профилактическую работу по выявлению нетрезвых водителей.

В период майских праздников на дороги выйдут дополнительные наряды ДПС, в том числе руководители и иные сотрудники подразделений ГИБДД. В праздничные дни существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних областей и населённых пунктов к родственникам и друзьям и тех, кто выезжает на дачные массивы.

Госавтоинспекция особо обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям нет и не будет ни в период праздников, ни в какое-либо другое время. Напротив, контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строг. Повсеместно будут проведены массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Самарского региона обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: ГИБДД СО праздничные дни

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