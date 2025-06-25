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В Правительстве Самарской области  прошло обучение будущих наставников участников второго потока «Школы героев» 

25 июня 2025 14:52
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Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.

В среду, 25 июня, в Правительстве Самарской области прошел обучающий семинар по наставничеству в рамках второго потока региональной программы профессиональной переподготовки «Школа героев». Слушателями стали наставники программы – вице-губернаторы, региональные министры, депутаты, главы городских округов и муниципальных районов.

«Школа героев» — это региональный проект, который по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева начал реализоваться в октябре прошлого года. Он стал продолжением президентской программы «Время героев».

Особенностью регионального этапа стала система наставничества: помощь в обучении и работе над социально важными проектами участникам оказывают руководители органов власти и депутаты, а участники «Школы героев» становятся кураторами своих наставников, чтобы с учетом собственного опыта помогать в работе муниципалитетов и органов власти.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов отметил важность работы в связке куратор-наставник. В регионе уже есть положительные примеры, когда идеи участников первого потока воплощаются в жизнь при поддержке органов власти.

«Кто-то из вас уже был наставником у участников первого потока, для кого-то это будет первый опыт, - обратился к участникам совещания Александр Фетисов. – Важно выстроить работу, учитывая тот жизненный опыт, который участники получили во время боевых действий. Они выполняли сложнейшие задачи и показали себя достойно».

Своим опытом участия в федеральной программе «Время героев» и мнением о роли наставника в процессе обучения поделился генеральный директор АНО «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «САМАРА» Константин Яшин. 
Подробнее о том, как работает система наставничества обучающихся на региональной программе профессиональной переподготовки «Школа героев» рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. 
Напомним, очное обучение на втором потоке пройдут 45 человек, для каждого из них будет определен наставник.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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