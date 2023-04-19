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В поселке на Камчатке бурый медведь занял старый пустующий дом и не хочет выходить
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В поселке на Камчатке бурый медведь занял старый пустующий дом и не хочет выходить

19 апреля 2023 16:14
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Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России.

Бурый медведь занял старый дом в поселке на Камчатке - видео, на котором хищник лежит на крыльце и не реагирует на окружающих людей, опубликовал местный охотинспектор Владимир Шаблий. Подлинность кадров РИА Новости подтвердили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По словам Шаблия, хищника сняли в посёлке Ганалы Елизовского района. На видео медведь лежит в тамбуре частного дома. "Расположился на веранде... Лег и лежит. Ничего не сделаешь. Не уходит", — говорит голос за кадром.

В минприроды уточнили, что в доме никто не живет. "Медведь сейчас опасности не представляет. Дом нежилой. Часть людей за то, чтобы его не трогать, часть наоборот", — сказали в министерстве.

Камчатский медведь — самый крупный из бурых медведей в России. Вес некоторых особей достигает до 600 килограммов. Популяция медведей на Камчатке составляет около 20 тысяч особей.

 

Фото:   ru.freepik.com

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