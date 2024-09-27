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В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества
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В поездах самарского метро открылась тематическая выставка Российского военно-исторического общества

27 сентября 2024 14:46
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В 8 поездах (32 вагонах), которые в постоянном режиме задействованы на линии метро, размещены плакаты о Героях прошлого и настоящего.

В самарском метрополитене открылась экспозиция, посвященная тем, кто воевал в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. и получил звание Героя Советского Союза, а также доблестным воинам-участникам СВО, которые удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе посмертно.

В 8 поездах (32 вагонах), которые в постоянном режиме задействованы на линии метро, размещены плакаты о Героях прошлого и настоящего. Все фотографии сопровождаются биографией бойцов, также подробно описано, какие подвиги они бесстрашно совершили, выполняя боевые задания. Выставка отражает судьбы 38 человек – солдат и офицеров различных подразделений. Среди них и проходившие службу в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Тольятти): Андрей Соколовский, Виталий Красный, Александр Старчков, Андрей Еремин, Никита Мечтанов, Максим Девятов.

В числе первых выставку в «подземке» увидели жены, дети, другие близкие и родственники Героев, ставших примерами чести и отваги для всего государства. Открытие экспозиции состоялось в Самаре на станции метро с символичным названием – «Российская».

Дмитрий Красный – сын Героя Российской Федерации Виталия Красного, который продолжает нести службу в зоне СВО, с трепетом рассматривал портрет своего отца.

«Это самый лучший папа! Он спасает людей, делает все возможное, чтобы было мирное небо над головой. Для меня он авторитет, на которого я должен равняться», – подчеркивает сын.

«Мой муж, Артём Пономаренко, погиб во время СВО год назад. Это был сильный и храбрый воин! Меня наполняет огромная гордость и за других бойцов, проявивших героизм и мужество, – рассказывает вдова Юлия Пономаренко. – Я благодарна всем, кто сделал такую выставку. Теперь люди могут прочесть и еще кому-то рассказать о подвигах Героев, которые останутся в нашей памяти навечно. Очень хорошая идея – разместить рядом плакаты и о тех, кто отправился в зону СВО, и о тех, кто десятки лет назад защищал страну и народ на фронтах Великой Отечественной войны».

На выставке можно ознакомиться и с историей жизненного и боевого пути Героя Советского Союза, Почетного гражданина города Самара Владимира Ивановича Чудайкина.

«Реализуя проект в таком формате, мы словно перекидываем мост между Героями прошлого и настоящего – мост памяти. В метрополитенах страны экспозиции начали открываться несколько месяцев назад. Самара тоже подхватила эту идею, – отмечает исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина. – Мы понимаем, насколько важен этот проект для жителей города и региона. Пока они едут на работу, учебу или по другим своим делам, смогут получить полезную информацию, которая, я уверена, заставит о многом задуматься, а молодежи поможет понять, почему люди, изображенные на этих плакатах, совершили подвиги».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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