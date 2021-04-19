В Питомнике с Сафари-парком Самарского зоопарка лосей перевели на новую территорию

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На прошлой неделе в Питомнике с Сафари-парком Самарского зоопарка (п. Формальный) на новую территорию перевели лосиху Ладу и лося Яшу.

Яша приехал в Питомник относительно недавно из села Бахилово, Лада пока относится к нему настороженно. Переводили лосей пешим ходом, они шли за сотрудниками и угощением. Лада спокойная и грациозная не отставая следовала за Берёзиным Никитой - заведующим отдела "Млекопитающие", Яша же постоянно отставал, хорохорился перед другими обитателями питомника - козами, пони и осликами, но их численное превосходство Яшину самоуверенность пошатнуло и он поспешил к людям.

"На новом участке в 20 Га лоси чувствуют себя замечательно, бегают по лужам, с радостью поедают молодые ветки деревьев и нежатся на солнышке. Надеемся, когда придет время, Лада и Яша подружатся и обзаведутся потомством", - сообщается в группе зоопарка в ВК.

