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В ПГУТИ в честь Дня радио отметили лучших связистов региона

7 мая 2025 16:08
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Праздник собрал в стенах профильного вуза работников и ветеранов отрасли связи, преподавателей и студентов.

7 мая 2025 года в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню радио. Праздник собрал в стенах профильного вуза работников и ветеранов отрасли связи, преподавателей и студентов.

Перед началом торжества на территории сквера вуза прошло возложение цветов к объекту памяти, посвященной воинам связистам и ветеранам Великой Отечественной войны.

Открыл праздник первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов. Он отметил важность роли связистов во все годы и особенно в последнее время, когда наблюдается активное развитие цифровых технологий: «Сегодня невозможно представить ни одну сферу жизни без радио, без цифровых технологий, без передачи информации на расстоянии. Эта сфера динамично развивается. То, что еще вчера казалось новым и необычным – сегодня уже повседневная реальность. И сегодня все жители Самарской области могут   сказать: «Спасибо» тем, кто трудится в этой очень важной отрасли. Цифровыми технологиями активно пользуются люди разных поколений.  Можно сказать, что связисты работают для людей, это самая клиентоориентированная отрасль».

Отдельные слова признательности были сказаны ветеранам отрасли и всем тем, кто внес свой неоценимый вклад в Победу, 80-летие которой вся страна будет отмечать 9 мая, а также тем, кто сегодня приближает нашу Победу в зоне специальной военной операции.

Затем председатель правительства вручил региональные государственные награды. Так, почетное звание «Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской области» присвоено профессору кафедры сетей и систем связи ПГУТИ Николаю Васину. Почетным знаком Губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени отмечены сотрудники подведомственных учреждений министерства цифрового развития и связи – заместитель директора ГБУ СО «Цифровой регион» Александр Бояков, заместитель директора ГБУ СО «Безопасный регион» Алексей Иванов и специалист по охране труда ГБУ СО «Региональный центр телекоммуникаций» Алексей Мельситов. Кроме того, работникам отрасли связи были вручены почетные грамоты и благодарности Губернатора.

О роли связистов в годы войны и на СВО также рассказал ректор ПГУТИ Вадим Ружников: «Хотелось бы отметить важную роль связистов в борьбе за Победу в Великой отечественной войне. Это они обеспечивали связь в армии, на передовой. Без связистов мы бы не услышали голоса Левитана с вестью о том, что СССР разгромил фашистскую Германию. И сейчас воины-связисты несут свой долг и обеспечивают связь между войсками, борются с техникой противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы, обеспечивают радиоразведку. Также специалисты информационных технологий сейчас работают в неизведанном раннее направлении, в котором ведут борьбу в киберпространстве, отвечая новым вызовам».

Отметим, что в настоящее время 99,9% населения Самарской области обеспечены голосовой связью и возможностью доступа к сети Интернет. Такой результат достигнут, в том числе, благодаря реализации в регионе проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», в рамках которого в малых населенных пунктах с численностью населения от 100 до 500 человек устанавливаются базовые станции подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающие покрытие мобильной связью стандартов 2G/4G. В настоящее время в рамках проекта жители 131 населенного пункта региона обеспечены доступом к качественной мобильной связи и сети Интернет. Всего до 2030 года планируется обеспечить связью еще около 50 малых населенных пунктов.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

 

Фото предоставлено редакцией газеты "Волжская коммуна"

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