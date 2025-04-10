Я нашел ошибку
Главные новости:
Было отмечено, что в Самарской области государственная молодежная политика реализуется в едином векторе с федеральными задачами и повесткой, сохраняя при этом региональные традиции и уникальность.
Делегация Самарской области приняла участие в заседании Комиссии при Совете ректоров вузов и директоров ссузов ПФО
В совокупности компания экстренно перевезла 1,5 млн iPhone общим весом 600 тонн.
Apple отправила из Индии в США шесть грузовых самолётов с 1,5 млн штук айфонов
Он знал о многочисленных обращениях граждан в связи с укусами собак и о сложившейся на территории района неблагоприятной обстановке, связанной с отловом и содержанием безнадзорных животных.
Экс-глава Волжского района осужден за гибель женщины, которую загрызли бродячие собаки 
Кроме того, в ходе фестиваля проводились экспресс-тесты крови на гепатит В и С.
"Фестиваля здоровья": свыше 900 жителей региона бесплатно прошли обследования и получили консультации профильных специалистов
Службой занятости Самарской области проводятся разнообразные мероприятия для школьников и студентов.
Более 22 тысяч молодых людей Самарской области пройдут профориентацию в этом году
В рамках конференции эксперты и преподаватели обсудили предложения по совершенствованию учебных материалов и методик изучения курса «ОРГ», представили свои наработки по формированию у студентов дополнительных знаний об истории, традициях, духовно-нравстве
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
Отражение в документах ошибочной информации о земельном участке или ином объекте недвижимости, может быть следствием различных причин.
Владислав Ершов рассказал о том, что такое реестровые ошибки и как их исправлять
В Суперфинале ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» примут участие более 560 спортсменов и 1 500 зрителей.
В Самаре пройдет Суперфинал XVIII чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.09
0.63
EUR 95.09
1.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  

10 апреля 2025 17:11
190
В рамках конференции эксперты и преподаватели обсудили предложения по совершенствованию учебных материалов и методик изучения курса «ОРГ», представили свои наработки по формированию у студентов дополнительных знаний об истории, традициях, духовно-нравстве

10 апреля 2025 года в Приволжском федеральном округе на базе Вятского госуниверситета стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие» (ОРГ). Конференция собрала руководителей и профессорско-преподавательский состав ведущих вузов ПФО, экспертов проектного офиса «ДНК России», представителей Минобрнауки и ВЦИОМ. Самарскую область на окружной конференции представил проректор по цифровой трансформации Самарского университета Дмитрий Пашков.

На пленарном заседании по поручению полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом выступил его заместитель Игорь Буренков, который отметил значимость курса «Основы российской государственности» как важную составляющую работы с молодежью.

«Мы уже обсуждали с руководителями ВУЗов ПФО на базе полпредства основные подходы к внедрению курса. Эту работу обобщил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании окружной конференции в Нижнем Новгороде в марте 2023 года. Очевидно, что не только у молодежи, но и в принципе в обществе нужно формировать прогосударственную позицию, собственную картину мира. И на втором году преподавания «ОРГ» можно говорить о ее соответствии сегодняшним вызовам, при этом стремительно меняющиеся события в мире требуют поиска новых и нестандартных решений, поэтому мы и собрались сегодня здесь», – сказал Игорь Буренков.

Преподавание курса «Основы российской государственности» началось в сентябре 2023 года; в ПФО опорным методическим центром по разработке и включению в образовательные программы высшего образования этого курса стал Вятский государственный университет. Обучение по курсу «Основы российской государственности» также ведётся в самарских высших учебных заведениях.  

В рамках конференции эксперты и преподаватели обсудили предложения по совершенствованию учебных материалов и методик изучения курса «ОРГ», представили свои наработки по формированию у студентов дополнительных знаний об истории, традициях, духовно-нравственных ценностях и политическом устройстве Российской Федерации.  

В этот же день замполпреда Президента России в ПФО Игорь Буренков провел совещание по реализации курса «Основы российской государственности» с участием главных федеральных инспекторов регионов округа, ректоров и проректоров высших учебных заведений ПФО.

В обсуждении предложений, направленных на улучшение содержания и методики преподавания новой дисциплины также принял участие министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов.

Курс «Основы российской государственности» разработан и включен в образовательные программы в соответствии с поручением Президента России по итогам заседания Госсовета в декабре 2022 года, а также реализацией проекта «ДНК России» и нацпроекта «Молодежь и дети», стартовавшего в рамках Указа Главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
10 апреля 2025, 12:23
11 апреля в СОУНБ пройдет открытая лекция «У истоков славянской азбуки»
Жителей города приглашают узнать о житии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – «учителей словенских». Культура
234
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
10 апреля 2025, 09:55
Самарцев приглашают на фестиваль постной кухни
Фестиваль организован с целью просвещения и привлечения внимания православных христиан к традициям Великого поста, постной кухни и русской культуры. Общество
265
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что банк ВТБ ставит во главу угла не только финансовые услуги, но и меры поддержки семей, развитие спорта, социальной сферы.
09 апреля 2025, 21:57
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава ВТБ Андрей Костин подписали соглашение о сотрудничестве
Вячеслав Федорищев подчеркнул, что банк ВТБ ставит во главу угла не только финансовые услуги, но и меры поддержки семей, развитие спорта, социальной сферы. Политика
453
В центре внимания
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
10 апреля 2025  13:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев занял 1-е место среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге глав регионов по итогам марта 2025
494
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
10 апреля 2025  12:08
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости поверки общедомовых приборов учета тепла
258
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
491
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
659
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
1052
Весь список