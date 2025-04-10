В ПФО стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие»  

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10 апреля 2025 года в Приволжском федеральном округе на базе Вятского госуниверситета стартовала конференция «Основы российской государственности: развитие» (ОРГ). Конференция собрала руководителей и профессорско-преподавательский состав ведущих вузов ПФО, экспертов проектного офиса «ДНК России», представителей Минобрнауки и ВЦИОМ. Самарскую область на окружной конференции представил проректор по цифровой трансформации Самарского университета Дмитрий Пашков.

На пленарном заседании по поручению полпреда Президента России в ПФО Игоря Комарова с приветственным словом выступил его заместитель Игорь Буренков, который отметил значимость курса «Основы российской государственности» как важную составляющую работы с молодежью.

«Мы уже обсуждали с руководителями ВУЗов ПФО на базе полпредства основные подходы к внедрению курса. Эту работу обобщил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании окружной конференции в Нижнем Новгороде в марте 2023 года. Очевидно, что не только у молодежи, но и в принципе в обществе нужно формировать прогосударственную позицию, собственную картину мира. И на втором году преподавания «ОРГ» можно говорить о ее соответствии сегодняшним вызовам, при этом стремительно меняющиеся события в мире требуют поиска новых и нестандартных решений, поэтому мы и собрались сегодня здесь», – сказал Игорь Буренков.

Преподавание курса «Основы российской государственности» началось в сентябре 2023 года; в ПФО опорным методическим центром по разработке и включению в образовательные программы высшего образования этого курса стал Вятский государственный университет. Обучение по курсу «Основы российской государственности» также ведётся в самарских высших учебных заведениях.

В рамках конференции эксперты и преподаватели обсудили предложения по совершенствованию учебных материалов и методик изучения курса «ОРГ», представили свои наработки по формированию у студентов дополнительных знаний об истории, традициях, духовно-нравственных ценностях и политическом устройстве Российской Федерации.

В этот же день замполпреда Президента России в ПФО Игорь Буренков провел совещание по реализации курса «Основы российской государственности» с участием главных федеральных инспекторов регионов округа, ректоров и проректоров высших учебных заведений ПФО.

В обсуждении предложений, направленных на улучшение содержания и методики преподавания новой дисциплины также принял участие министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов.

Курс «Основы российской государственности» разработан и включен в образовательные программы в соответствии с поручением Президента России по итогам заседания Госсовета в декабре 2022 года, а также реализацией проекта «ДНК России» и нацпроекта «Молодежь и дети», стартовавшего в рамках Указа Главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО