В ПФО появится уникальный аудиовизуальный альбом «Музыка Приволжья»

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Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе совместно с Роскартографией реализуют масштабный проект «Музыка Приволжья». На региональных телеканалах, а также в социальных сетях в рамках проекта «Музыка Приволжья» появились тизеры – фрагменты композиции, передающие аудиовизуальный облик того или иного региона. Жители Самарской области с 20 декабря также могут слышать, как звучит природа их родного края!

С 20 по 26 декабря, в течение недели, жители регионов Приволжского федерального округа смогут познакомиться с музыкой природы своей области. А 27 декабря 2021 года состоится премьера: во всех регионах Приволжского федерального округа зазвучит единая «Музыка Приволжья»! Всю красоту музыки и ландшафтов родной земли можно будет увидеть и услышать на сайте аппарата полномочного представителя в ПФО http://pfo.gov.ru/ .

ПФО стал первым округом в России, где создали свою уникальную мелодию. В основу аудиовизуального альбома легли преобразованные значения высот различных географических объектов регионов ПФО в звуковые колебания, превращенные в 14 отдельных композиций, которые впоследствии и станут единым музыкальным произведением.

«Музыка Приволжья» – мелодия, написанная самой природой.

Ссылка для скачивания тизера «Самарская область».