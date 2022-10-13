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В Петербурге рассказали о гидах, погибших на Крымском мосту: они были большими знатоками Северной столицы

13 октября 2022 21:45
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Петербургские гиды установили на Малой Садовой улице в центре Петербурга портрет двух своих коллег - Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга выразил соболезнование близким и коллегам Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, погибших на Крымском мосту 8 октября, отметив, что они были большими знатоками Северной столицы, их хорошо знали любители истории, сообщает РИА Новости.

"Выражаем самые глубокие соболезнования родственникам, близким и коллегам Эдуарда Леонидовича Чучакина и Зои Николаевны Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября, — сообщается в официальной группе комитета по развитию туризма в соцсети "ВКонтакте". — Скорбим о трагической гибели двух замечательных людей, представителей одной из самых мирных и позитивных профессий".

Отмечается, что Чучакин и Софронова были большими знатоками Петербурга, проводили экскурсии на английском и русском языках.

"Профессиональные гиды были известны в Петербурге любителям истории — проводили экскурсии на английском и русском языках, вели на YouTube блог "HedgehogTB" ("ЁжикТВ"), в котором рассказывали о доме Романовых, снимали полнометражные исторические документальные фильмы и сериалы о России и Санкт-Петербурге", — сообщили в комитете.

Там подчеркнули, что авторские экскурсии Эдуарда и Зои хвалили за легкость подачи и нестандартный взгляд. "Зрители, экскурсанты и все, кто знал Эдуарда и Зою, будут помнить их как больших эрудитов и знатоков Петербурга, интересных рассказчиков, позитивных и жизнерадостных людей, с которыми было легко и приятно изучать наш город", — добавили в комитете.

Ранее их друг и коллега семейной пары Владимир рассказал РИА Новости, что Чучакин и Софронова собиралась снять в Ливадии продолжение серии своих любительских фильмов о династии Романовых.

Петербургские гиды установили на Малой Садовой улице в центре Петербурга портрет двух своих коллег - Эдуарда Чучакина и Зои Софроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября, передает ТАСС.

"Этот город без них опустел… От гидов Петербурга", - гласит надпись на портрете. Рядом с ним - лампады и цветы.

 

Фото:   Александра Подервянская/ ТАСС

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