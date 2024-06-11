В Петербурге отменят плату за государственные детсады с 1 сентября

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах отменить плату за пребывание детей в государственных детских садах с 1 сентября, передает РИА Новости.

Беглов во вторник выступил с отчетом о работе городского правительства на выездном заседании заксобрания Петербурга, а затем ответил на вопросы депутатов.

"Я предлагаю с 1 сентября для наших городских детишек отменить плату за детский сад. Городские детские сады в нашем городе с 1 сентября будут бесплатными", - сказал он.

Как сообщает fontanka.ru, бесплатными станут все государственные детские сады Петербурга вне зависимости от места регистрации ребенка, то есть жители соседних районов Ленобласти — Кудрово, Мурино и других населенных пунктов — тоже попадают под эту меру. По данным петербургской администрации, детские сады посещают 9800 таких детей — это 3,7% от общего количества.

Фото: pxhere.com