В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы

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Увлечение собрало на льду реки Большой Иргиз более 100 рыбаков и гостей мероприятия. После торжественного открытия участники рыбалки, среди которых были дети, а также представительницы прекрасного пола, устремились занять «клевые» места.

Судьи соревнований внимательно следили за процессом ловли и учитывали каждый пойманный «хвостик». Рыбалка длилась два часа.



После финального свистка, судьи считали и взвешивали улов, выявляя победителей.



Победители в номинациях:

Приз за самую крупную рыбу - Александр Плеванюк;

Самый молодой рыбак - Дмитрий Величкин;

Самый взрослый рыбак - Владимир Гречкин;

Самое быстрое бурение лунок - Георгий Аланиа.



Общий вес пойманной рыбы в командном зачёте:

Команда сельского поселения Высокое;

Команда сельского поселения Пестравка "Энергетики";

Команда сельского поселения Майское.



Но главное не в количестве пойманной рыбы, а в том, что люди провели этот день на природе, на свежем воздухе, встретили старых знакомых, общались. Приятно было отметить, что наряду с бывалыми рыбаками много молодых людей. Некоторые приехали семьями, рассказали в пресс-службе Пестравского района.

Фото: администрация Пестравского района