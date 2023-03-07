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В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы

7 марта 2023 16:11
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Судьи соревнований внимательно следили за процессом ловли и учитывали каждый пойманный «хвостик». Рыбалка длилась два часа.

Увлечение собрало на льду реки Большой Иргиз более 100 рыбаков и гостей мероприятия. После торжественного открытия участники рыбалки, среди которых были дети, а также представительницы прекрасного пола, устремились занять «клевые» места.

Судьи соревнований внимательно следили за процессом ловли и учитывали каждый пойманный «хвостик». Рыбалка длилась два часа.

После финального свистка, судьи считали и взвешивали улов, выявляя победителей.

Победители в номинациях:
Приз за самую крупную рыбу - Александр Плеванюк;
Самый молодой рыбак - Дмитрий Величкин;
Самый взрослый рыбак - Владимир Гречкин;
Самое быстрое бурение лунок - Георгий Аланиа.

Общий вес пойманной рыбы в командном зачёте:
Команда сельского поселения Высокое;
Команда сельского поселения Пестравка "Энергетики";
Команда сельского поселения Майское.

Но главное не в количестве пойманной рыбы, а в том, что люди провели этот день на природе, на свежем воздухе, встретили старых знакомых, общались. Приятно было отметить, что наряду с бывалыми рыбаками много молодых людей. Некоторые приехали семьями, рассказали в пресс-службе Пестравского района.

 

Фото:   администрация  Пестравского района

Теги: Мероприятия

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