Здесь каждый сможет познакомиться с историей и красотой матрешки — символа России, отражающего богатство традиций и мастерства народных мастеров.
В доме культуры села Мусорка открылся "Дом матрешки"
Гостями праздника стали более тысячи женщин и семей со всего региона. Особое внимание было уделено матерям, воспитавшим героев, чьи дети прославили наш регион, — военнослужащих, сотрудников МЧС, медиков, олимпийских и паралимпийских чемпионов.
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Уже возведены и в ближайшее время начнут работу новые ФАПы в селах Большая Ёга и Султангулово. В поселке Передовка новый медпункт планируется сдать в декабре.
Жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
В Казани прошли XXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров 17-18 лет.
Армен Рубенянц из Самарской области выиграл всероссийские соревнования по боксу
Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные ОДК-Кузнецов, отработали без замечаний.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с международным экипажем стартовала сегодня с космодрома Байконур
В рамках визита были переданы необходимые детские и взрослые вещи по сезону, игрушки, средства гигиены и моющие средства.
Специалисты самарского Роскадастра посетили центр социальной помощи женщинам «Ты – не одна»
В Самара без осадков, температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +1, +3°С.
28 ноября в регионе ночью и утром туман, до +5°С
Цель партнеров – собрать 150 млн.рублей для оснащения всех региональных подразделений отряда «ЛизаАлерт» поисковыми летательными аппаратами.
Билайн запускает кампанию по сбору на оборудование для «ЛизаАлерт»: набираем высоту в спасении жизней
В музее им. П.В. Алабина состоится уникальный праздник «Плиозавру 20 лет»
Глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко проведет прямой эфир с жителями
В первый день V Конгресса молодых ученых назвали научное слово года

225
В первый день V Конгресса молодых ученых назвали научное слово года

Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина (Институт Пушкина) совместно с порталом Десятилетия науки и технологий «Наука.рф» провел всероссийский опрос среди представителей научного сообщества для выбора cлова года в науке-2025. Второй год подряд лидером стало словосочетание «искусственный интеллект».

По оценке экспертов Института Пушкина, такое повторение отражает устойчивый интерес научного сообщества к технологиям ИИ и продолжающиеся дискуссии об их возможностях и этических аспектах применения. Искусственный интеллект становится универсальным инструментом исследовательской работы — от расшифровки древних текстов до моделирования новых материалов.

Данные сервиса Yandex Wordstat также подтверждают рост общественного внимания к теме: если в 2024 году запрос «искусственный интеллект» набрал 9,5 млн обращений, то в 2025 году — уже 11,5 млн.

«То, что «искусственный интеллект» второй год подряд становится научным словом года, отражает текущие тенденции. Он уже стал одним из инструментов исследований, значительно ускоряя научный процесс: ИИ помогает анализировать массивы данных и разрабатывать новые модели. При этом искусственный интеллект не заменяет фундаментальную науку, а расширяет её возможности и сокращает путь от гипотезы к результату. Искусственный интеллект усиливает исследования, помогая ученым в моделировании, прогнозировании и интерпретации сложных процессов», — рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

По результатам опроса, в пятерку наиболее значимых научных слов 2025 года вошли: цифровизация, нейросеть, технологии, инновации, интеллект. В категории предметных терминов лидерами стали геном (молекулярная генетика) и фотоника (оптика).

«Устойчивое лидерство искусственного интеллекта это яркое свидетельство постепенной трансформации научной картины мира, изменения методологии научного поиска. Нейросети на наших глазах становятся одним из ключевых инструментов познания в гуманитарных, технических и естественных науках. По сути, ИИ выступает соавтором нового научного знания, и это требует серьезного осмысления и широкого обсуждения», — заявил ректор Института Пушкина Никита Гусев.

В опросе приняли участие порядка тысячи человек из вузов и лабораторий от Дальнего Востока до Калининграда в возрасте от 16 до 94 лет, представляющих 10 научных направлений. 48 % респондентов связывают свою профессиональную жизнь с гуманитарными и социальными науками. Более 11 % опрошенных указали в качестве профессиональной сферы математику, информатику и науки о системе, 7,7 %  –  биологию и науки о жизни, 7,1 % –  науки о Земле, 6,9 % – химию и науки о материалах, 6,5 % –   инженерные науки, 5,4 % – фундаментальные исследования для медицины, 4,1 % – физику и науки о космосе. 2,5 % представляют сельскохозяйственные науки и 0,6% –  микроэлектронику.

Проект «Слово года в науке» реализуется Институтом Пушкина и порталом Десятилетия науки и технологий «Наука.рф». Опрос проходил с 5 по 19 ноября 2025 года среди представителей различных научных направлений. Его цель — популяризация научной лексики, привлечение внимания широкой аудитории к исследовательской повестке и укрепление роли науки в общественном дискурсе. Участники предлагали слова, которые, по их мнению, наиболее точно отражают тенденции уходящего года.

Кроме того, Институт Пушкина ежегодно определяет слово года, фиксируя ключевые языковые тенденции. Эта акция помогает отслеживать изменения в языке, а также фиксировать ключевые слова уходящего года. В 2025 году главным словом, по версии Института Пушкина, стала «Победа», а в тройку лидеров вошел термин «нейросеть».

В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
30
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
176
Глава региона отметил, что в условиях регулярных атак вражескими БПЛА ключевой задачей является обеспечение безопасности населения и объектов критической инфраструктуры.
26 ноября 2025  21:06
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба
881
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
26 ноября 2025  13:18
В Минпромторге Самарской области обсудили будущее торговых центров
847
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
26 ноября 2025  11:02
В Самаре маршрут автобуса №34 временно скорректировали
826
