Главные врачи не только контролируют текущую работу, но и активно взаимодействуют с персоналом на местах.
Главные врачи медучреждений проверяют работу больниц и поликлиник региона
1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.
В первый день нового года в губернии родились 34 малыша
По информации Приволжского УГМС 4 января в Самаре ночью -7, -9°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
4 января в регионе снег, метель, сильный ветер, до -6°С
В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе
В Кировском районе Самары произошел пожар в автосервисе
В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион
В самарском парке Гагарина сгорел аттракцион
В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники
В Минздраве Самарской области напомнили о мерах безопасности в праздники
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.
Во время пожара в Новокуйбышевске из здания эвакуировали 12 человек, трое из них — дети.
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
В первый день нового года в губернии родились 34 малыша

73
1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.

В государственных учреждениях здравоохранения 1 января родились 13 мальчиков и 21 девочка.

Самый крупный ребенок появился на свет в роддоме Самарской городской клинической больнице N 2 им. Н.А. Семашко - мальчик весом 4000 граммов и ростом 58 сантиметров.

Наибольшее количество родов 1 января 2026 года приняли в Перинатальном центре Самарской областной клинической больнице им.В.Д. Середавина - родились 9 девочек и 4 мальчика.

В Тольятти новыми жителями города стали 6 девочек и 4 мальчика.

Напомним, что в регионе действуют меры поддержки для женщин, родивших первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет- единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей. Многодетные семьи могут получить единовременную выплату (250 тыс. рублей) взамен земельного участка. И значительно упрощена процедура предоставления регионального семейного капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей - семьям больше не нужно собирать чеки, подтверждающие расходы. Теперь эта выплата осуществляется на основании самого факта, что семья стала многодетной. Все эти нововведения приняты по поручению губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте clck.ru/qF8ku или лично в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства.

В прошлом году в рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, поставлено более 400 единиц медтехники в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5.

 

Фото:   минздрав СО

