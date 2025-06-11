В период праздничных и выходных дней сотрудники ГАИ СО несут службу в усиленном режиме

106

В преддверии праздничных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на дорогах Самарского региона для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами на постоянной основе.

Учитывая большое количество выходных дней, автолюбители массово выезжают к местам отдыха, в пригородные зоны, многие совершают поездки в другие города и населенные пункты. В этой связи Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности, а также об обязательном использовании детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Важно помнить, что превышение скоростного режима, рискованные маневры и выезды на полосы встречного движения могут привести к трагическим и необратимым последствиям.

Региональная Госавтоинспекция желает всем участникам дорожного движения безопасных праздничных дней и призывает к дисциплине и строгому соблюдению Правил дорожного движения.

Фото предоставлено пресс-службой ГАИ СО