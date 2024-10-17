В парке "Тайган" не будут усыплять львов, растерзавших сотрудницу

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Львов, растерзавших сотрудницу крымского сафари-парка "Тайган", усыплять не будут, сообщил РИА Новости директор зоопарка Олег Зубков.

Ранее крымское управление СК сообщило, что сотрудница "Тайгана" зашла для уборки в клетку с тремя львами, при этом не закрыв засов между наружным и внутренним вольерами, в результате чего хищники напали на неё, причинив смертельные травмы. Возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, Зубков заявил, что причиной трагедии стал человеческий фактор, погибшая женщина проработала в зоопарке 18 лет, пройдя путь от простого рабочего до управляющего, и хорошо знала хищников.

Фото: freepik.com