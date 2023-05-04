В Парке Победы возложили цветы к Вечному огню

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В преддверии 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Самаре проходит множество памятных акций и мероприятий.

Одно из таких сегодня прошло в Парке Победы. Здесь была представлена выставка 26-и школьных музеев боевой славы. Экскурсоводами выступили сами школьники. Кроме того, познакомиться ближе с великой историей России была возможность и у наших иностранных гостей – участников международного антифашистского фестиваля «Гитары в строю!», который в эти дни проходит в нашем регионе благодаря Президентскому фонду культурных инициатив и Правительству Самарской области.

Вместе с жителями и гостями города власти Самары и региона возложили цветы к Вечному огню, а затем приняли участие во всероссийской акции «Сад памяти». Она проходит в Самаре, как и во всей стране, ежегодно в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Посадили рябины, тополя и каштаны.

Практически в каждой российской семье есть свои герои – фронтовики, труженики тыла. Почтить память наших близких - участников Великой Отечественной войны мы можем, приняв участие в новых форматах «Бессмертного полка» - разместив фото на окнах домов, автомобилей или в социальных сетях.