В Октябрьске строятся два новых спортивных сооружения

В Октябрьске на территории стадиона «Труд» возводятся воркаут-зона, предназначенная для общефизической подготовки, и универсальная игровая площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола.



На универсальной площадке уже установлены футбольные ворота и баскетбольные щиты, ведется установка ограждения, заканчивается подготовка к укладке искусственного покрытия.



На площадке воркаута уложен первый слой резинового покрытия, идет подготовка к установке оборудования, после чего будет уложен финальный слой резины.



Завершение работ планируется до конца сентября.



Объекты возводятся в рамках стратегии социально-экономического развития Самарской области, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым, и госпрограммы «Спорт России». Всего в 2025 году в Самарской области появится 100 новых спортсооружений. Работы по улучшению спортивной инфраструктуры приурочены к проведению XIII международного спортивного форума «Россия - спортивная держава».

Фото: минспорта СО