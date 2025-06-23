В Одноклассниках эксклюзивно запустилась программа «Самарское долголетие»

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В группе программы в ОК пользователей старшего поколения ждут интересный и познавательный контент о здоровье и активном времяпрепровождении, а также анонсы мероприятий.

«Самарское долголетие» — программа Самарской области, запущенная в 2025 году по инициативе губернатора. Ее мероприятия направлены на повышение качества жизни и увеличение периода активного долголетия людей старшего возраста. Важные социальные цели программы — профилактика одиночества пожилых людей и созданий условий для их участия в жизни общества.

Теперь полезная информация и анонсы мероприятий «Самарского долголетия» будут доступны пользователям ОК в группе программы.

«Программа «Самарское долголетие» направлена на увеличение периода активной жизни у нашего «серебряного» поколения. Благодаря организованному досугу пожилые люди остаются физически активными, поддерживают здоровье, раскрывают свои таланты, продолжают учиться и не теряют радость жизни. В комплексных центрах социального обслуживания Самарской области особенно востребованы занятия, которые помогают быть здоровыми, энергичными и социально вовлечёнными! А возможность получать актуальную информацию из специальных пабликов позволит им всегда быть в курсе мероприятий и событий региона», –– отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Одноклассники — один из наиболее популярных ресурсов среди людей старше 55 лет. Соцсеть стремится аккумулировать максимум возможностей для этой аудитории, в том числе поддерживая региональные программы активного долголетия. Так, в партнерстве с программой «Московское долголетие» Одноклассники учили пользователей вести блог и рассказывали им о полезных для здоровья хобби. Также соцсеть поддержала День борьбы с эйджизмом, выпустив серию интервью с IT-специалистами старшего возраста.