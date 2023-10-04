В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ открылся учебно-тренировочный модуль

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В областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья на днях открылся учебно-тренировочный модуль по формированию социально-бытовых навыков и навыков самообслуживания у подростков с ментальными нарушениями. Это стало возможно благодаря совместному социальному проекту министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области и благотворительного фонда «Образ жизни».



Улучшение качества жизни семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами – важная задача Правительства Самарской области.

Учебно-тренировочный модуль оснащён всем необходимым оборудованием и мебелью, что помогает создать имитацию взрослый жизни для того, чтобы сформировать у детей-инвалидов необходимые навыки и компетенции, что в итоге будет способствовать их более эффективной социализации и интеграции в общество.



Практические занятия ориентированы на подростков от двенадцати лет. Ребята под руководством социального педагога осваивают приготовление простых кулинарных блюд на оборудованной кухне, сервируют стол, учатся проводить уборку и мыть посуду, ухаживать за комнатными растениями, стирать и гладить, планировать дела на день и другим, казалось бы элементарным бытовым процессам, но таким необходимым каждому ежедневно. Кроме этого, важным аспектом является обучение выстраиванию коммуникации между ребятами и с другими людьми. Со специалистами центра они учатся понимать друг друга, находить общие интересы. Обучение проходит в непринужденной обстановке, где ребята чувствуют себя комфортно за счет созданных «домашних» условий. При взаимодействии с психологом центра подростки учатся социальному взаимодействию, контролю за своими эмоциями и поведением. Вместе с педагогом дополнительного образования и музыкальным руководителем у ребят проходят творческие и развивающие занятия.



Среди первых участников занятий - Ксения и Полина. Девочки осваивают процесс приготовления блюд, уже научились готовить суп, драники и вареники. Успехам девочек очень радуются родители. «Дочь привыкла есть одно и тоже, сложно было уговорить ее попробовать что-то новое. А после этих занятий, она сама делала здесь различные угощения, повторяла их дома и угощала нас. Очень вкусно получается у нее, я рада, что теперь у ребенка появилось увлечение, а она сама стала более самостоятельной», - делится эмоциями мама Ксюши Галина Свиркович.



Полина ходит в реабилитационный центр с четырех лет. Сейчас ей семнадцать, за эти годы он стал для неё вторым домом. «Для нас центр с такими занятиями - это прямо спасение. Когда дочь родилась, я вообще думала, что мы одни такие, и никому не нужны, а потом узнала, что есть вот такие реабилитационные центры с прекрасными специалистами, общественные организации, помогающие семьям с особенными детьми. И в этот центр мы ходим с раннего возраста, дочь всегда охотно идет на занятия, а главное – я вижу результат», - рассказывает мама Полины Елена Хоменко.



Ежегодно областной реабилитационный центр принимает около 400 детей. «Когда семья приходит в центр, мы проводим диагностику ребёнка, даем рекомендации и родителям, о том, что нужно делать дома. Здесь мы осваиваем программу, а дома уже нужно закрепить полученные навыки. И родители, к большому счастью, к нам прислушиваются, участвуют в процессе, и понимают, что на самом деле ребёнок оказывается способный и может что-то выполнять сам», - говорит социальный педагог центра Анна Ермакова.



За последние пять лет значительно улучшилось материально-техническое состояние учреждения. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Самарской области» закуплено современное реабилитационное оборудование, благодаря этому появляются новые виды услуг.



«В 2019 году была создана выездная реабилитационная бригада, услуги которой сегодня очень востребованы. Бригада оказывает на дому помощь семьям с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Родители просят, чтобы выезды данной бригады проводились чаще, - подчеркивает директор областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Александр Зыбин. – Поэтому в прошлом году у нас появилась еще одна новая услуга - служба домашнего визитирования, где мы оказываем поддержку детям раннего возраста на дому».