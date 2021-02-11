В областной соматической больнице УФСИН СО освятили домовую церковь

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Чин малого освящения и Божественную литургию в храме исповедника Луки, архиепископа Крымского при лечебно-профилактическом учреждении совершил епископ Тольяттинский и Жигулевский Нестор.

В богоугодном деле приняли участие помощник начальника УФСИН по работе с верующими Игорь Вознесенский, начальник областной соматической больницы подполковник внутренней службы Дмитрий Тремасов, священнослужители и сотрудники УИС, а также осужденные, проходящие лечение.

Кроме того, в этот знаменательный день в храм доставили крест-мощевик с частицами мощей 50 святых. Верующим была предоставлена возможность прикоснуться к святыне.

Епископ Нестор обратился к присутствующим со словом проповеди. Он поздравил молящихся с освящением больничного храма и выразил уверенность, что наличие домовой церкви в стенах ведомственной больницы станет большим утешением болящим и скорбящим насельникам колонии.

По окончании литургии архиерей вручил награду Самарской митрополии «Серебряный знак в честь Святителя Алексия» за многолетний труд на ниве тюремного служения протоиерею Александру, а начальнику лечебно-профилактического учреждения подарил образ Спасителя и книгу о святителе Луке, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области