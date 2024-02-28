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В областной библиотеке расскажут о становлении ключевого парфюмерно-косметического предприятия Самары

28 февраля 2024 11:35
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В областной библиотеке расскажут о становлении ключевого парфюмерно-косметического предприятия Самары

«Весна начинается с “Весной”» – под таким названием 5 марта в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) пройдёт встреча с представителями парфюмерно-косметической компании «Весна» – самарского предприятия, которое на протяжении многих десятилетий занимается производством бытовой химии и натуральной косметики. Мероприятие проводится в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

Основанная в 1942 году, в тяжёлое время массовой эвакуации производств из западных регионов СССР, «Весна» вскоре стала одним из наиболее видных в стране производителей косметики и бытовой химии. Сейчас компания выпускает свыше 300 ассортиментных видов продукции, среди которых есть и известные на всю Россию бренды: мыло «Absolut», средство по уходу за кожей «Весна» и моющее средство «Капля».

Спикером мероприятия выступит специалист департамента маркетинга компании Дмитрий Прокин, который поделится рассказом о том, какой путь прошла «Весна» от производства мела и извести для нужд фронта в годы войны до вхождения в ряды лидеров современного российского рынка в своей отрасли.

На встречу приглашаются не только работники химической промышленности, но также краеведы и все, кому интересно послушать об истории Самарского края и научно-технических инновациях в регионе.

5 марта в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел правовой и патентно-технической информации (3 этаж).

Вход свободный!

12+

Теги: Мероприятия

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