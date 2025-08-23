Я нашел ошибку
Будьте бдительны.
В регионе вечером 23 августа объявили опасность атаки БПЛА
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.
Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры.
В новом учебном году у школьников и студентов региона появятся современные локации для творчества
В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.
 Андрей Орлов принял участие в открытии конференции SAMARAENDOSUMMER
Посвященные памяти первого президента Федерации шашек Самарской области, Заслуженного тренера России Айзика Яковлевича Рабиновича.
Самара в 38-й раз принимает Всероссийские соревнования по русским шашкам «Волжские зори-2025»
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 14:00.
Развлекательная программа перед матчем «Крылья Советов» – «Краснодар»
В это же время еще четверо на сапбордах попросили помощи.
Из-за сильного ветра байдарку с двумя людьми прибило к скалистому берегу Волги около Молодецкого кургана
Будьте внимательны и осторожны!
24 августа в Самарской области ожидается гроза, ливень, град, порывистый ветер, жара +30 С
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
В новом учебном году у школьников и студентов региона появятся современные локации для творчества

23 августа 2025 20:12
148
В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры.

В Самарском регионе продолжается работа по созданию креативных мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей». К началу нового учебного года у творческой молодежи региона появятся новые «точки сборки».

В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры, которые отремонтировали и модернизировали большей частью в рамках национального проекта «Культура».

В некоторых из них уже вовсю кипят творческие идеи. 1 сентября креативная локация начнет работать и в Борском районе. Здесь, в новом молодежном центре «Импульс» появился зал для проведения репетиций, мероприятий, встреч, мастер-классов, контент-студия.

Молодых и креативных ждет современная студия звукозаписи. В первую очередь организаторы рассчитывают привлечь сюда музыкально одаренную молодежь.
«Современные барабаны, гитары, световое оборудование, хромакей, мощный фотоаппарат, оборудование для студии звукозаписи, - все это приобрели по программе «Культурные люди», - рассказала Людмила Афанасьева, директор Борского межпоселенческого дома культуры. ¬– Сейчас наводим последние штрихи и к новому учебному году рассчитываем преподнести нашей молодежи такой замечательный подарок - креативный молодежный центр».

Полностью готова к открытию и территория творческих смыслов в Исаклинском районе. «Мультимедиа кластер «Поколение 100 ключей» стал продолжением нашего творческого проекта, который реализовали на грант ПФКИ, - рассказал Алексей Елеськин, директор исаклинского межпоселенческого центра культуры. – Теперь, при поддержке программы «Культурные люди» пошли дальше: закупили оборудование и программное обеспечение, чтобы наши подростки могли учиться профессиональной фото - и видеосъемке, освоили навыки проведения трансляций, радио- и телеэфиров».

Все арт-пространства продуманы и оборудованы так, чтобы там могли реализовать себя не только школьники, но и молодежь постарше. До конца года творческие пространства начнут работать в учреждениях культуры Кинеля, Октябрьска, Похвистнево и Сызрани, а также Алексеевского, Большечерниговского, Борского, Исаклинского, Нефтегорского, Челно-Вершинского, Шигонского районов.

Напомним, что в 2025 – 2029 годах в Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева реализуется программа «Культурные люди», которая откроет новые возможности для развития местных талантов. Благодаря этой программе в сельских и городских домах культуры уже в этом году в новых творческих пространствах будут работать театральные и ремесленные мастерские, игровые галереи, репетиционные и студии звукозаписи.

 

Фото:  минкульт СО

