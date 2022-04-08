В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки

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В Новокуйбышевске сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина.

По тактическому замыслу учений в результате короткого замыкания электропроводки произошло загорание в комнате антикафе на 2 этаже. После срабатывания системы пожарной сигнализации и оповещения в дежурную смену поступило сообщение о пожаре.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений звеньями газодымозащитной службы были проведены спасательные работы. В сопровождении пожарных остававшиеся на тот момент в здании посетители вышли на улицу. Условных пострадавших вынесли на руках и носилках. Была обеспечена защита объекта с последующей ликвидацией очага пожара.

Руководил пожарно-тактическими занятиями заместитель начальника отряда начальник 15 пожарно –спасательной части Владимир Березин:

- Пожарно-тактическое учение проводилось в целях отработки взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с персоналом библиотеки и специальными службами города при ликвидации пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также тренировки личного состава по ликвидации пожаров и аварий в сложных условиях. Все цели и задачи учения были выполнены.

Всего в пожарно-тактическом учении были задействованы 12 человек личного состава и 3 единицы техники, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: облМЧС