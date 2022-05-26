В Новокуйбышевске прошел брифинг о «гаражной амнистии»

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Какие объекты попадают под «гаражную амнистию»? С чего начать оформление гаража? Какие документы для этого нужны?

По словам заместителя главы городского округа Новокуйбышевск по финансам и экономическому развитию Ирины Булгаковой, с такими вопросами часто обращаются жители города.

На эти и другие вопросы о «гаражной амнистии» ответили на брифинге в Новокуйбышевске руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) администрации Новокуйбышевска Анна Негорожина и заместитель начальника Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра по Самарской области Елена Авдонина, чтобы помочь жителям Новокуйбышевска разобраться в нюансах «гаражной амнистии».

Напомним, закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный при участии Росреестра, внес ясность в регулирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены. Росреестр разработал также методические рекомендации к федеральному закону о «гаражной амнистии», в которых в простой и доступной форме рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией». Положения «гаражной амнистии» действуют до 1 сентября 2026 года.

Ирина Булгакова обратила внимание, что оформив право собственности, владелец получает возможность распоряжаться гаражом: продать, подарить, передать по наследству. А вот если недвижимость не оформлена, человек может пострадать от мошеннических действий с его имуществом или не получить компенсацию за снос его гаража в случае развития территории.

- «Гаражная амнистия» позволяет подтвердить право владения одним документом, это может быть даже документ на подключение к электрическим сетям. Список документов, позволяющих оформить гараж по «гаражной амнистии», обновляется и дорабатывается. И если жители нашего города, обращаясь ранее, не смогли оформить право на свой гараж, рекомендую обратиться повторно или прийти на личный прием, где мы вместе найдем выход из сложившейся ситуации, - обратилась к новокуйбышевцам Елена Авдонина.

Стоит отметить, что по итогам первого квартала текущего года Новокуйбышевск входит в тройку лидеров Самарской области по регистрации прав собственности на объекты «гаражной амнистии». Этому способствовало взаимодействие Новокуйбышевского отдела Управления Росреестра с КУМИ, а также консультационная работа и правовое просвещение. Кроме того, чтобы граждане смогли воспользоваться «гаражной амнистией», Управление Росреестра провело обучающие мероприятия для профессиональных участников рынка недвижимости с участием специалистов КУМИ.

На брифинге Елена Авдонина обозначила главные правила «гаражной амнистии»:

По гаражной амнистии можно оформить гараж:

- одноэтажный, имеющий фундамент и стены, без жилых помещений внутри,

- построен до декабря 2004 года (то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ),

- расположен на земельном участке, который находятся в государственной или муниципальной собственности,

- «сваренные» металлические гаражи, построенные кооперативами и имеющие общую стену, и коммуникации (земля кооператива должна быть выделена под гараж),

- используется в личных целях,

- гараж НЕ признан самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.

По «гаражной амнистии» нельзя оформить гараж:

- некапитальный гараж, «ракушка»,

- гараж построен на земельном участке, где имеется основной объект недвижимости (когда на земельном участке построен дом, и здесь же находится гараж как вспомогательный объект, он оформляется в ином порядке),

- гараж, который используется для предпринимательской деятельности,

- гараж, находящийся в составе многоквартирных домов или офисных зданий,

- машино-место,

- гараж, построенный в порядке договора долевого участия в строительстве,

- гараж, возведенный после вступления в силу Градостроительного кодекса.

Оформление гаража необходимо начать с обращения в МФЦ Новокуйбышевска с соответствующим заявлением, представив один из документов, указанный в федеральном законе о «гаражной амнистии» или в областном законе «О земле».

- Хорошим примером могут послужить председатели гаражных кооперативов, которые самостоятельно находят документы об отводе земли кооперативу, а в некоторых случаях даже предоставляют технический паспорт БТИ на целый ряд объектов с указанием владельцев гаражей. Всем председателям гаражных кооперативов необходимо взять на заметку такой подход. В свою очередь комитет по управлению муниципальным имуществом всегда готов проконсультировать и помочь в поиске необходимых документов, - отметила Анна Негорожина.