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В Новокуйбышевске полицейские провели операцию «Профилактика»

7 июля 2023 11:41
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В Новокуйбышевске полицейские провели операцию «Профилактика»

В мероприятии приняли участие порядка 200 сотрудников ОВД Самарской области.

По распоряжению начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова организовано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика», в том числе с привлечением подразделений Главного управления МВД России по Самарской области на территории г. Новокуйбышевска.

В мероприятии приняли участие порядка 200 сотрудников ОВД Самарской области. Также в мероприятии были задействованы представители ДНД.

Основной целью мероприятия является профилактика, выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах.

За время проведения операции полицейскими раскрыта одна кража. Составлено 62 протокола за нарушение административного законодательства. В ходе отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции проводились беседы со старшими домов и подъездов, представителями управляющих компаний, в ходе которых гражданам вручены памятки по противодействию мошенничествам.

Сотрудниками ПДН осуществлялись проверки по месту жительства несовершеннолетних из неблагополучных семей, состоящих на профилактическом учете в ОДН и проверки мест концентрации несовершеннолетних. По результатам проверок составлено 3 административных протокола по ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции).

Сотрудниками БЭП и ПК проверено 18 объектов потребительского рынка на территории г. Новокуйбышевска, нарушений не выявлено. Полицейские провели инструктажи с представителями хозяйствующих субъектов по профилактике фальшивомонетничества. В 60 жилых многоквартирных домах, установлено 27 нарушений, допущенных управляющими компаниями при содержании общедомового имущества.

Сотрудниками уголовного розыска проверено по месту жительства 140 граждан, состоящих под административным надзором или подпадающих под административный надзор. Выявлено 7 нарушений за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. На нарушителей составлены административные протоколы.

Сотрудниками Госавтоинспекции составлено 47 административных протоколов. Задержан один водитель, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)

 

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