14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса
У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов
"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск
Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года
Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная
Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная

В новокуйбышевском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Светлячок» стартовал новый проект – «Родительская гостиная». Его цель – научить родителей эффективным методикам развития и воспитания, чтобы закрепить результаты реабилитации и улучшить взаимодействие в семье в перерывах между курсами.

Центр «Светлячок», работающий более 30 лет, является ключевым учреждением для реабилитации детей с ОВЗ в регионе. Ежегодно его услугами пользуются около 400 детей. Здесь есть уникальное оборудование и методики, включая выездную мобильную бригаду специалистов для реабилитации на дому детей с тяжелыми нарушениями, которые не могут приехать в центр.   Специалисты выезжают на дом, чтобы оказать своевременную помощь и помочь родителям создать необходимые условия для ребенка. Состав бригады формируется в зависимости от диагноза и потребностей ребенка.   В состав входят врачи, невролог, педиатр, физиотерапевт, медсестра по физиотерапии и массажу, логопед, дефектолог, социальный педагог.  

А теперь в центре появилась и «Родительская гостиная». Ее посещают семьи с детьми, которые уже прошли курс реабилитации и ожидают следующего. На встрече приглашенные специалисты работают с ребенком и подсказывают, что можно делать в домашних условиях для поддержания достигнутого результата. Группы небольшие, не более 10 семей, потому что подход ко всем индивидуальный.

«Мы выстраиваем систему «родитель-ребенок-педагог». Занятия проходят в игровой форме. Дети рады провести время с родными, а родители осваивают конкретные приемы, которые смогут применять дома», — поясняет директор центра Татьяна Панкратова.  

Проект уже получает положительные отзывы от родителей. Наталья Винник, мама особенного ребенка, поделилась: «Мой ребенок получает здесь медицинскую и педагогическую реабилитацию. В группе чувствует себя комфортно, с удовольствием занимается с педагогами, активно участвует в конкурсе. Недавно с помощью музыкального руководителя он принял участие в конкурсе фестиваля «Звонкие голоса», где стал лауреатом третьей степени».

Открытие «Родительской гостиной» — часть системной работы по поддержке людей с особыми потребностями в рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области». Реабилитационный центр «Светлячок» также выступает методическим центром, проводя обучающие семинары для специалистов новых коррекционных учреждений, открывающихся в регионе.

