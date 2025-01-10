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В новогоднюю ночь площадь Куйбышева посетили 40 тысяч человек

10 января 2025 16:49
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Для детского досуга и семейного отдыха на свежем воздухе, в праздники здесь организовали работу новогоднего комплекса.

Подошли к концу длинные новогодние выходные, в которые самарцы отдыхали, гуляли по наряженным улицам и фотографировались в ярких городских локациях. Традиционно центральной площадкой празднования Нового года и народных гуляний стала площадь Куйбышева. 
 
«В новогоднюю ночь и в первый день нового года главную площадь города посетили почти 40 тысяч человек. Большой популярностью пользовалась усадьба самарского Деда Мороза. В период с 28 декабря по 8 января ее посетили более 22 тысяч человек, в их числе самарчане, гости из городов и районов Самарской области, всех соседних регионов. Были посетители из городов Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири, Сочи, Краснодара, Санкт-Петербурга, Москвы, а также иностранные туристы из Казахстана, Грузии, Египта, Индии, Великобритании», - отметила руководитель городского Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова. 
 
Для детского досуга и семейного отдыха на свежем воздухе, в праздники здесь организовали работу новогоднего комплекса. В усадьбе самарского Деда Мороза на огороженной территории для ребят проводили интерактивные программы и мини-спектакли. Любители активного отдыха могли прокатиться на аттракционе «Деревянная горка», поиграть в хоккей или отточить свое мастерство в катании на коньках. Покататься на коньках и съехать с горки можно и сейчас. Локации будут работать каждый день до окончания зимнего сезона с 10 до 22 часов. Продолжают свою работу и пункты проката и заточки коньков, а также теплые помещения, предназначенные для переодевания обуви. В связи с погодными условиями катки на площади Куйбышева закрыты до 12 января. При наступлении благоприятной температуры для заливки катков, они снова будут открыты для посещений. 
 
В зоне спортивных активностей «Самара в движении. Зима» горожане и туристы под присмотром профессиональных тренеров играли в городки, лазертаг, снежный бой, керлинг и тетрис. За время проведения акции в период со 2 по 8 января площадку посетили более 15 тысяч человек.  
 
Отметим, для обеспечения безопасности отдыхающих в дни новогодних каникул на площади Куйбышева дежурили представители частных охранных предприятий. Ежедневно за общественным правопорядком следили порядка 15 сотрудников ЧОПа. Нарушений не зафиксировано.

 

Фото: МАУ г.о. Самара "Центр развития физической культуры и спорта", В. Пермяков

Теги: Самара

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