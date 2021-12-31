В ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре будет продлена работа общественного транспорта

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена работа общественного пассажирского транспорта:
до 01:00 – работа метрополитена;
до 03:00 – трамвайных маршрутов:
№ 3 «Ул. Чапаевская - Юнгородок»,
№ 11 «Стадион «Самара Арена» - Автостанция «Аврора»,
№ 20 «Ул. Фадеева - ул. Чапаевская»,
№ 22 «15-й микрорайон - Ул. Галактионовская»;
до 03:00 – троллейбусного маршрута:
№13 «Завод «Экран» - Кинотеатр «Шипка»;
до 03:00 – автобусных маршрутов:
№ 1, 5д, 34, 41, 4, 48д, 80, 99, 207, 213, 217, 226, 261, 297.
Фото: администрация Самары