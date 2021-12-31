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В ночь с 31 декабря на 1 января в Самаре будет продлена работа общественного транспорта

31 декабря 2021 17:14
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До 01:00 – работа метрополитена.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет продлена работа общественного пассажирского транспорта: 
 
до 01:00 – работа метрополитена; 
 
до 03:00 – трамвайных маршрутов:

№ 3 «Ул. Чапаевская - Юнгородок», 
№ 11 «Стадион «Самара Арена» - Автостанция «Аврора», 
№ 20 «Ул. Фадеева - ул. Чапаевская», 
№ 22 «15-й микрорайон - Ул. Галактионовская»; 
 
до 03:00 – троллейбусного маршрута:

№13 «Завод «Экран» - Кинотеатр «Шипка»; 
 
до 03:00 – автобусных маршрутов: 

№ 1, 5д, 34, 41, 4, 48д, 80, 99, 207, 213, 217, 226, 261, 297.

 

Фото:   администрация Самары

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