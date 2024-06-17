Я нашел ошибку
Главные новости:
35% самарцев согласились бы на «черную» зарплату
35% самарцев согласились бы на «черную» зарплату
Сроки ремонта тепловых сетей Автозаводского района Тольятти скорректированы
Сроки ремонта тепловых сетей Автозаводского района Тольятти скорректированы
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
Путин взял под свой контроль разработку вакцин
Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача
Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача
В Сызрани женщину насмерть сбили около перехода
В Сызрани женщину насмерть сбили около перехода
В правительстве Самарской области снова появилось вакантное место
В правительстве Самарской области снова появилось вакантное место
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
ГИБДД Самарской области за выходные выявлено свыше 1200 правонарушений
ГИБДД Самарской области за выходные выявлено свыше 1200 правонарушений
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Никола-Ленивце возводят «Дома Земли» самарского художника

17 июня 2024 11:39
130
В Никола-Ленивце возводят «Дома Земли» самарского художника

Арт-объекты из артефактов исторической среды собирают волонтеры «Том Сойер Феста».

Фонд «ТСФ  - Наследие» участвует в фестивале Арх-стояние в арт-парке "Никола-Ленивец" https://vk.com/archstoyanie

Под руководством художника из Самары Андрея Сяйлева с 10 июня началось возведение арт-объектов - гигантских башен из артефактов исторической среды.

Это будет место для встречи человеческих и природных сообществ - проект «Дома Земли».

Он позволит понаблюдать за жизнью пчелиного роя, найти общий язык с птицами и погрузиться в тихий мир растений.

Вместе с художником над созданием домов работают пасечник, орнитолог и травница, и, конечно, волонтёры «Том Сойер Феста».

Впереди у создателей арт-объектов много работы. Сейчас металлические каркасы собирают профессионалы, а с 14 июля  к работе приступят волонтеры ТСФ. Открывается фестиваль 26-28 июля.

Как партнер Фестиваля Фонд «ТСФ-Наследие» разыгрывает два парных билета на Арх-стояние!

Любой желающий может поддержать проекты «ТСФ-Наследие» и выиграть уникальный приз. Для этого нужно быть подписчиками официальных групп Фонда и Фестиваля в ВК и Телеграмме, сделать репосты записи с конкурсом и отправить пожертвование не менее 100 р на любой проект Фонда на сайте   https://tsfond.ru/help-foundation/.

Подробные условия в группе Фонда в ВК https://vk.com/tsfond, а также в телеграм-канале https://t.me/tsfond

Конкурс стартует 18 июня и продлится до 1 июля, победителя определим с помощью рандомайзера.

 

Для справки:

Вот уже 10 лет сообщество волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест»   восстанавливает исторические дома своими руками без участия государства.  Вместе с неравнодушными помощниками мы вернули к жизни 200 уникальных домов в больших и малых городах России.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
152
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
147
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
238
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
431
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
16 июня 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
407
Весь список