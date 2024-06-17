В Никола-Ленивце возводят «Дома Земли» самарского художника

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Арт-объекты из артефактов исторической среды собирают волонтеры «Том Сойер Феста».

Фонд «ТСФ - Наследие» участвует в фестивале Арх-стояние в арт-парке "Никола-Ленивец" https://vk.com/archstoyanie

Под руководством художника из Самары Андрея Сяйлева с 10 июня началось возведение арт-объектов - гигантских башен из артефактов исторической среды.

Это будет место для встречи человеческих и природных сообществ - проект «Дома Земли».

Он позволит понаблюдать за жизнью пчелиного роя, найти общий язык с птицами и погрузиться в тихий мир растений.

Вместе с художником над созданием домов работают пасечник, орнитолог и травница, и, конечно, волонтёры «Том Сойер Феста».

Впереди у создателей арт-объектов много работы. Сейчас металлические каркасы собирают профессионалы, а с 14 июля к работе приступят волонтеры ТСФ. Открывается фестиваль 26-28 июля.

Как партнер Фестиваля Фонд «ТСФ-Наследие» разыгрывает два парных билета на Арх-стояние!

Любой желающий может поддержать проекты «ТСФ-Наследие» и выиграть уникальный приз. Для этого нужно быть подписчиками официальных групп Фонда и Фестиваля в ВК и Телеграмме, сделать репосты записи с конкурсом и отправить пожертвование не менее 100 р на любой проект Фонда на сайте https://tsfond.ru/help-foundation/.

Подробные условия в группе Фонда в ВК https://vk.com/tsfond, а также в телеграм-канале https://t.me/tsfond

Конкурс стартует 18 июня и продлится до 1 июля, победителя определим с помощью рандомайзера.

Для справки:

Вот уже 10 лет сообщество волонтеров фестиваля «Том Сойер Фест» восстанавливает исторические дома своими руками без участия государства. Вместе с неравнодушными помощниками мы вернули к жизни 200 уникальных домов в больших и малых городах России.