Я нашел ошибку
Главные новости:
Экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздней ночью 19 декабря.
Корабль "Союз МС-20" с японскими туристами совершил посадку в казахстанской степи
В частности, речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
Мишустин: в 2022 году расширят список предоставляемых на Госуслугах сервисов
В 14 квартале жилого района «Волгарь», в микрорайоне «Крутые ключи» и школы на 675 мест в  Автозаводском районе Тольятти.
Самарской области выделено из федерального бюджета 876 млн рублей на строительство еще трех школ
В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.
«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%
Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш.
В нескольких районах Самарской области в выходные работали мобильные пункты выдачи призов викторины  «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Аферистами с ТоАЗа снова займется суд
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарские таможенники выявили контрафактные куртки известного бренда на 65 млн руб
Самарец оскорбил судью во время заседания
Самарец оскорбил судью во время заседания
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.73
0.16
EUR 83.5
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В нескольких районах Самарской области в выходные работали мобильные пункты выдачи призов викторины  «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

20 декабря 2021 14:10
118
Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш.

В выходные победители викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», проживающие в г. Отрадный, г. Сызрань и с. Кинель-Черкассы, в мобильных пунктах выдачи призов получали свой выигрыш – подарочные карты номиналом 4000 рублей.

Сегодня, 20 декабря – финальная дата, когда любой житель Самарской области старше 18 лет может вакцинироваться от COVID-19 и автоматически стать участником викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», подписав согласие на участие. Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш. На кону: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей.

Среди тех, кто уже выиграл ценный приз за прививку – Владимир Карамзин житель г. Отрадный: «Я не ожидал. Очень рад. Как раз сегодня у нас с супругой рубиновая свадьба, 40 лет совместной жизни. На что потратить приз, еще не думали, но очень приятно получить подарок».

Призовой фонд подобного масштаба в мероприятии, направленном на стимуляцию интереса к вакцинации от COVID-19, заявлен впервые: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Любой из ценных призов викторины – приятный бонус за ответственное отношение к своему здоровью. 

 Житель г.Сызрань Нуртдинов Шамиль надеялся выиграть автомобиль или квартиру, но первый розыгрыш викторины не принес мужчине удачу, зато 8 декабря его номер оказался среди победителей: «К вакцинации отношусь крайне положительно, призываю всех своих друзей и товарищей сделать прививку, чтобы, в конце концов, пандемия сошла на нет. О викторине узнал в социальных сетях, прошел по ссылке, заполнил заявку на сайте «Карта жителя Самарской области». После розыгрыша мне позвонили, рассказали, что я выиграл сертификат на технику».

Евгения Гаизова пришла на прививку в единый день вакцинации в Отрадном, чтобы обезопасить себя, потому что видела, как нелегко переносили болезнь ее знакомые. В результате не просто попала в список участников викторины, а стала победительницей: «Неожиданно. Позвонили, сначала трубку не взяла, потом проверила свой номер на сайте и обнаружила, что выиграла сертификат. Уже есть планы, на что потратить, планирую купить наушники к Новому году».

Казанцева Светлана из Сызрани сделала прививку еще летом, о викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» узнала на сайте «Карта жителя Самарской области» и решила поучаствовать: «Я внесла свои данные, ответила на несколько вопросов и зарегистрировалась. Когда был первый тур, посмотрела – мой номер не выиграл, ну, и я потеряла надежду.  А после второго тура проверила на всякий случай и – мой номер выиграл. Прививку сделала еще летом, потому что надо прививаться, чтобы остановить распространение ковида. Если мы все сделаем прививку, то, наверное, быстрее победим».

Выдача призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» будет осуществляться до 1 марта 2022 года. Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте «Карта жителя Самарской области», необходимо позвонить по номеру горячей линии 8 800 511 63 03, чтобы записаться на получение. Предварительная запись гарантирует оперативность оформления выигрыша, помогает получить приз в удобное время, а также обеспечивает безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний. Всем победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:

— паспорт гражданина РФ;

— QR-код с единого портала государственных услуг;

— свидетельство ИНН;

— свидетельство СНИЛС.

Ни один победитель не останется без своего приза. Сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.

Напомним, что те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, заполняют заявку самостоятельно на сайте «Карта жителя Самарской области». Уникальные номера, которые стали победителями в викторине 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе.

У всех жителей Самаркой области, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз. Вакцинируйтесь и выигрывайте!

Подробная информация по викторине представлена на сайте card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

 

Фото:   правительство СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
126
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
130
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
20 декабря 2021  11:57
В Самарской области обсудили безопасность на дорогах
158
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
19 декабря 2021  13:25
Еще 588 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
18 декабря 2021  10:48
Дмитрий Азаров: «Новый дворец спорта должен быть точкой притяжения горожан»
796
Весь список