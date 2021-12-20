В нескольких районах Самарской области в выходные работали мобильные пункты выдачи призов викторины  «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!»

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В выходные победители викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», проживающие в г. Отрадный, г. Сызрань и с. Кинель-Черкассы, в мобильных пунктах выдачи призов получали свой выигрыш – подарочные карты номиналом 4000 рублей.

Сегодня, 20 декабря – финальная дата, когда любой житель Самарской области старше 18 лет может вакцинироваться от COVID-19 и автоматически стать участником викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!», подписав согласие на участие. Уже 22 декабря в 13 часов в прямом эфире состоится третий, финальный розыгрыш. На кону: 1 квартира, 1 автомобиль и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей.

Среди тех, кто уже выиграл ценный приз за прививку – Владимир Карамзин житель г. Отрадный: «Я не ожидал. Очень рад. Как раз сегодня у нас с супругой рубиновая свадьба, 40 лет совместной жизни. На что потратить приз, еще не думали, но очень приятно получить подарок».

Призовой фонд подобного масштаба в мероприятии, направленном на стимуляцию интереса к вакцинации от COVID-19, заявлен впервые: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Любой из ценных призов викторины – приятный бонус за ответственное отношение к своему здоровью.

Житель г.Сызрань Нуртдинов Шамиль надеялся выиграть автомобиль или квартиру, но первый розыгрыш викторины не принес мужчине удачу, зато 8 декабря его номер оказался среди победителей: «К вакцинации отношусь крайне положительно, призываю всех своих друзей и товарищей сделать прививку, чтобы, в конце концов, пандемия сошла на нет. О викторине узнал в социальных сетях, прошел по ссылке, заполнил заявку на сайте «Карта жителя Самарской области». После розыгрыша мне позвонили, рассказали, что я выиграл сертификат на технику».

Евгения Гаизова пришла на прививку в единый день вакцинации в Отрадном, чтобы обезопасить себя, потому что видела, как нелегко переносили болезнь ее знакомые. В результате не просто попала в список участников викторины, а стала победительницей: «Неожиданно. Позвонили, сначала трубку не взяла, потом проверила свой номер на сайте и обнаружила, что выиграла сертификат. Уже есть планы, на что потратить, планирую купить наушники к Новому году».

Казанцева Светлана из Сызрани сделала прививку еще летом, о викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» узнала на сайте «Карта жителя Самарской области» и решила поучаствовать: «Я внесла свои данные, ответила на несколько вопросов и зарегистрировалась. Когда был первый тур, посмотрела – мой номер не выиграл, ну, и я потеряла надежду. А после второго тура проверила на всякий случай и – мой номер выиграл. Прививку сделала еще летом, потому что надо прививаться, чтобы остановить распространение ковида. Если мы все сделаем прививку, то, наверное, быстрее победим».

Выдача призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» будет осуществляться до 1 марта 2022 года. Всем участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте «Карта жителя Самарской области», необходимо позвонить по номеру горячей линии 8 800 511 63 03, чтобы записаться на получение. Предварительная запись гарантирует оперативность оформления выигрыша, помогает получить приз в удобное время, а также обеспечивает безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний. Всем победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:

— паспорт гражданина РФ;

— QR-код с единого портала государственных услуг;

— свидетельство ИНН;

— свидетельство СНИЛС.

Ни один победитель не останется без своего приза. Сотрудники центра по обработке данных акции свяжутся с каждым участником, не позвонившим по номеру горячей линии для получения своего подарочного сертификата, и пригласят в центр выдачи призов.

Напомним, что те, кто вакцинировался после 15 ноября 2021 года, автоматически попадают в список участников, а те, кто сделал прививку до этой даты, заполняют заявку самостоятельно на сайте «Карта жителя Самарской области». Уникальные номера, которые стали победителями в викторине 24 ноября и 8 декабря, не участвуют в следующем этапе.

У всех жителей Самаркой области, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз. Вакцинируйтесь и выигрывайте!

Подробная информация по викторине представлена на сайте card.samregion.ru, а также можно задать вопросы по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

Фото: правительство СО