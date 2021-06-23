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Свыше 100 тысяч жителей Самарской области с начала года были ограничены судебными приставами в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Пора отпусков уже началась и возобновилось авиасообщение с другими странами. В связи с появившейся у жителей региона возможностью отправиться отдыхать за границу Управление ФССП России по Самарской области настоятельно рекомендует гражданам заблаговременно проверять себя на наличие задолженности на официальном сайте Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» (http://r63.fssp.gov.ru/).

Всего с начала года в отношении должников из Самары, Тольятти, Сызрани и других городов и сел региона судебными приставами Самарской области вынесено свыше 99 тысяч постановлений об ограничении их в праве выезда за пределы Российской Федерации, из которых около 8,5 тысяч вынесено в отношении должников по алиментным обязательствам.

Благодаря применению ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации, региональным судебным приставам удалось взыскать задолженность на общую сумму свыше 368 миллионов рублей.

В настоящий момент «заграница» закрыта для 94 тысяч должников из Самарской губернии, из которых 8,2 тысячи «невыездных» - это алиментщики.

Сумма долга при которой ограничивают выезд за пределы нашей страны в настоящий момент составляет 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям исполнительных производств, таким как алименты, «невыездной порог» остался на прежнем уровне и составляет 10 тысяч рублей.