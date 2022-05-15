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В МВД заявили, что статус электросамокатов не определен из-за неготовности для них дорог

15 мая 2022 20:32
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Регистрируемые ДТП с участием электросамокатов в основном происходили на перекрестках, отметили в ведомстве.

Улицы и дороги большинства городов и поселков в России не готовы к появлению средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатов, как отдельной категории участников дорожного движения, что затрудняет определение их правового статуса. Это следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, который есть в распоряжении ТАСС.

"Исходя из результатов анализа данных о местах улично-дорожной сети, где зарегистрированы ДТП с участием СИМ, а также данных о нарушениях пользователей СИМ можно предположить, что улично-дорожная сеть населенных пунктов в большинстве случаев не готова к появлению новой категории участников дорожного движения", - сказано в материалах.

Регистрируемые ДТП с участием данной категории технических средств в основном происходили на перекрестках и могли быть связаны с внезапным появлением средств индивидуальной мобильности на пути движения автомобилей или наоборот.

"В связи с тем, что дороги населенных пунктов остаются неприспособленными для пользователей СИМ, отсутствует техническое регулирование производства, ввоза и обращения таких технических средств, не определен их правовой статус в качестве категории участников дорожного движения, движение СИМ остается неупорядоченным", - подчеркивается в материалах.

В результате, как следует из обзора, отнесение отдельных категорий средств индивидуальной мобильности по техническим характеристикам к мопедам обусловит то, что они будут передвигаться по проезжей части, что в свою очередь приведет к дополнительным рискам в сфере безопасности дорожного движения. В то же время передвижение СИМ по тротуарам, без ограничения максимальной скорости, будет представлять угрозу для пешеходов.

К средствам индивидуальной мобильности относятся, например, электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и электроскейты. В случаях участия в ДТП средства индивидуальной мобильности, оснащенного электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, лицо, передвигающееся на нем, регистрируется как пешеход. В случае, если участвующее в ДТП СИМ оснащено электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт, то управляющий им человек регистрируется как водитель.

В сентябре 2021 года Минтранс представил финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Они выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре.

 

Фото:   pixabay

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