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В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»

4 марта 2025 09:40
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В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»

7 марта (пятница) в 18.30 пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века» (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.
Расцвет благотворительной деятельности в России пришел на вторую половину XIX века. В этот период в регионах стали появляться различные общества, учреждения и заведения по оказанию помощи социально незащищенным группам населения. Активную роль в организации благотворительных инициатив играли женщины.
Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной деятельности? Посетители узнают об особенностях становления женского меценатства в России, а также о различных направлениях социального служения женских обителей, организованных обществ и учреждений в Самаре.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено. Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cJhPZm

9 марта (воскресенье) в 16.00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина проведет медиаторский тур (12+) по выставке «Город/Деревня: маршрут построен» (12+).
Медиаторский тур – это новый формат посещения выставки, во время которого участники беседуют об искусстве и кураторских концепциях с медиатором, делятся личным мнением, предлагают собственные интерпретации произведений искусства и дискутируют об увиденном.
Проект «Город/Деревня: маршрут построен» создан совместно со Школой проектной фотографии. На встрече посетители обсудят работы фотографов, основные темы, которые раскрываются на выставке, а также поразмышляют о кураторской задумке. Участником арт-медиации может стать любой желающий, независимо от опыта и насмотренности в сфере искусства.
Повтор медиаторского тура в этом месяце состоится 16 марта в 16.00.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cxv4Cp

Теги: Мероприятия

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